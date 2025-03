नहाते समय क्यों लगती है बार बार टॉयलेट, अगर आप भी हैं इस समस्या से पीड़ित तो जान लें इसके पीछे के कारण

Why do we feel like urinating repeatedly while bathing: अधिकतर लोगो को नहाने के दौरान शरीर पर पानी डालते ही टॉयलेट लगने लगती है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार और थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता है। अगर आप के साथ भी ऐसा होता है तो आज हम आपको इसके पीछे के कारण और बचने के उपाय बताने जा रहे है।

दरअसल नहाते समय बार बार टॉयलेट इसलिए लगती है क्योंकि मस्तिष्क और ब्लैडर लगातार एक न्यूरल नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते है।इसे ब्रेन ब्लैडर एक्सिस भी कहा जाता है। इस नेटवर्क की मदद से शरीर से यूरीन को बाहर निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाता है और इससे शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद होती है।

जैसे जब ब्लैडर यूरिन से पूरी तरह भर जाता है, तब नर्वस सिस्टम सक्रिय होकर शरीर को संकेत देता है कि अब यूरीन पास करने की जरूरत है और ब्लैडर अब और प्रेशर नहीं संभाल सकता है।

इस तरह भरे हुए ब्लैडर को खाली करने के संकेत मिलने के बाद आप पेशाब करने के लिए टॉयलेट जाते हैं। लेकिन, वहीं दूसरी तरफ नहाते हुए बार-बार पेशाब लगने के पीछे इसे ब्लैडर-ब्रेन नेटवर्क से जुड़ी एक समस्या कारण बनती है। ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट ‘द कन्वर्सेशन’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब कोई व्यक्ति नहाने के लिए अपने शरीर पर ठंडा पानी डालता है तो इससे शरीर का सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है।

ऐसे में आपके शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसी बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किडनियां जल्दी-जल्दी फ्लूड को फिल्टर करने का काम करती है। यह प्रक्रिया को इमर्शन ड्यूरेसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान ब्लैडर साधारण से तेज गति से काम करने लगता है और पेशाब भी जल्दी-जल्दी बनता है और बार-बार पेशाब करने की जरूरत महसूस होती है। नहाते समय बार बार पेशाब न लगे इसके लिए आप कुछ टिप्स को अपना सकते है।

जैसे नहाने के लिए ठंडे पानी की जगह गर्म या गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। नहाते समय अपने शरीर पर पानी डालने की बजाय पहले पैरों पर पानी डालें फिर पेट पर और फिर कंधों और सिर पर। इस तरह नहाने से आपको नहाते समय बार बार पेशाब नही लगेगी और इसे कंट्रोल करने में मदद हो सकती है।