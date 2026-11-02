  1. हिन्दी समाचार
  2. ख़बरें जरा हटके
  3. खाली कमरे में आवाज क्यों गूंजती है, दीवारों का ये ‘साइंस गेम’ जानकर चौंक जाएंगे

खाली कमरे में आवाज क्यों गूंजती है, दीवारों का ये ‘साइंस गेम’ जानकर चौंक जाएंगे

यदि आपने भी कभी किसी खाली कमरे में जाकर जोर से कुछ बोला है तो आपने महसूस किया होगा कि आपकी आवाज सामान्य कमरे की तुलना में ज्यादा तेज और गूंजती हुई सुनाई देती है। लेकिन क्या आप जानते है कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कोई रहस्य नहीं, बल्कि ध्वनि का परावर्तन काम करता है।

By Sushil Sah 
Updated Date

नई दिल्ली। यदि आपने भी कभी किसी खाली कमरे में जाकर जोर से कुछ बोला है तो आपने महसूस किया होगा कि आपकी आवाज सामान्य कमरे की तुलना में ज्यादा तेज और गूंजती हुई सुनाई देती है। लेकिन क्या आप जानते है कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कोई रहस्य नहीं, बल्कि ध्वनि का परावर्तन काम करता है।

पढ़ें :- मोदी जी,आप विदेशी मदद से बने हैं प्रधानमंत्री, मैं आपको किसी भी मंच और समय में खुली बहस की चुनौती देता हूं, हिम्मत है तो आइए : राहुल गांंधी

दीवारों से टकराकर लौटती है आवाज

जब भी हम बोलते हैं तो ध्वनि तरंगों के रूप में हमारी आवाज हवा में फैलती है। जब ये तरंगें दीवार, फर्श या छत जैसी कठोर सतह से टकराती हैं तो उनका एक हिस्सा वापस लौट जाता है। इसे ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है। खाली कमरे में कोई भी समान नहीं होता है, इसलिए ध्वनि तरंगों को सोखने वाला पदार्थ कम होता है और आवाज कठोर सतहों से बार-बार टकराकर कमरे में लगातार घूमती रहती है। इसी कारणवश आवाज कुछ देर तक बनी रहती है और कमरा गूंजता हुआ महसूस होता है।

भरे कमरे में गूंज कम क्यों होती है?

अब यदि उसी खाली कमरे में फर्नीचर, पर्दे, कालीन और सोफा रख दिए जाएं तो स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। ये नरम और छिद्रयुक्त चीजें ध्वनि की कुछ ऊर्जा को सोख लेती हैं। इससे दीवारों से वापस आने वाली ध्वनि काफी कम हो जाती है और आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है।

पढ़ें :- Video-बुलेटप्रूफ शीशे के पीछे खड़े होकर अमिताभ बच्चन ने फैंस से की मुलाकात, सुप्रिया श्रीनेत बोलीं-क्या छुटभईये गुंडे बीजेपी सरकार पर इतने भारी हैं?

प्रतिध्वनि और गूँज में अंतर

सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर गूंज को तकनीकी रूप से Echo यानी प्रतिध्वनि नहीं कहा जाता। यदि मूल आवाज और परावर्तित आवाज के बीच पर्याप्त समय का अंतर हो, तो हमें आवाज अलग से दोबारा सुनाई दे सकती है, इसे Echo या प्रतिध्वनि कहते हैं। आम तौर पर स्पष्ट Echo यानी प्रतिध्वनी के लिए परावर्तक सतह करीब 17 मीटर या उससे अधिक दूर होनी चाहिए। छोटे कमरे में अक्सर अलग प्रतिध्वनि सुनाई देने के बजाय लगातार गूँज महसूस होती है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

खाली कमरे में आवाज क्यों गूंजती है, दीवारों का ये ‘साइंस गेम’ जानकर चौंक जाएंगे

खाली कमरे में आवाज क्यों गूंजती है, दीवारों का ये ‘साइंस गेम’...

पति को पीठ पर लादकर कलेक्टोरेट पहुंची 60 साल की महिला, ट्राइसाइकिल की लगाई गुहार; वीडियो देख हो जायेंगे भावुक

पति को पीठ पर लादकर कलेक्टोरेट पहुंची 60 साल की महिला, ट्राइसाइकिल...

48 साल से पानी नहीं पिया, दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट प्यास लगने पर पीते हैं- Coca-Cola

48 साल से पानी नहीं पिया, दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन...

ठंड आते ही दिल्ली की हवा में घुल जाती है इन फूलों की खुशबू, लेकिन नाम है ‘शैतान का पेड़!' कहानी सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे

ठंड आते ही दिल्ली की हवा में घुल जाती है इन फूलों...

सिर डेस्क पर पटका, बार-बार ईंट से मारा! 8 साल के लड़के ने 6 साल की बच्ची पर किया जानलेवा हमला, CCTV में कैद हुयी खौफनाक वारदात

सिर डेस्क पर पटका, बार-बार ईंट से मारा! 8 साल के लड़के...

सोते समय सांसों पर नजर रखेगी Samsung की AI टेक्नोलॉजी, Galaxy Watch और Ring बताएंगे स्लीप एपनिया के संकेत

सोते समय सांसों पर नजर रखेगी Samsung की AI टेक्नोलॉजी, Galaxy Watch...