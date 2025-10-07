Bigboss19 : क्यों अमाल के लिए बदनाम हो रहे सलमान खान , आडियन्स कर रही ये मांग , यहां जाने हकीकत

मोस्ट फेमस शो बिगबॉस 19 लगातार सुर्ख़ियो में बना हुआ है । शो के अंदर बाहर अब सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है कि ये बिग बॉस है या अमाल मलिक का इमेज क्लीनिंग शो? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये देशभर के उन लाखों दर्शकों का सवाल है, जो सालों से बिग बॉस के फैन हैं। अमाल के लिए सलमान और मेकर्स का बायस्ड रवैया देखकर फैंस तंग आ चुके हैं। बात दें कि इतनी आगे बढ़ गई है कि सलमान की होस्टिंग पर भी सवाल उठने लगे हैं. फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर सलमान खान कौन सा शो देखकर वीकेंड का वार होस्ट कर रहे हैं?

बायस्ड बिहेवियर ही पार हुईं हदें

शो इस समय दो ग्रुप्स में बंट चुका है. एक है ‘अमाल ग्रुप’ और दूसरा है ‘अभिषेक ग्रुप’। जहां सलमान और मेकर्स का फेवरेट ‘अमाल ग्रुप’ घर में खुल्लम खुल्ला गालियां दे रहा है. गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है. मेकर्स की बेइज्जती कर रहा है. लेकिन अंत में डांट पड़ती है अभिषेक के ग्रुप की।पिछले हफ्ते अमाल मलिक ने शो में सिर्फ एग्रेशन दिखाया। गंदी-गंदी गालियां दीं। माइक उतारकर फेंका. अमाल ने अशनूर के लिए बोला कि वो भौंकती है। अभिषेक को सुरसुरी लगती है। नेशनल टीवी पर एक 21 साल की लड़की के लिए ये बोलना कि वो भौंकती रहती है, ये कहां तक जस्टिफाई है? इतना ही नहीं अमाल ने सलमान तक की बेइज्जती की। अमाल ने बोला- ‘देख लेंगे वीकेंड का वार पर, कौन बोलता है आकर’।

मगर इतना सब होने के बावजूद भी वीकेंड का वार में सलमान ने अमाल को आईना दिखाने के बजाए उनकी तारीफ की। सलमान ने अमाल से कहा कि उन्हें उनपर गर्व है। ऐसे में दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर अमाल की किस बात पर सलमान प्राउड फील कर रहे हैं- नेशनल टीवी पर लड़कियों-मेकर्स की बेइज्जत करने या फिर गालियां देने पर

अभिषेक-अशनूर को जबरन बनाया विलेन

हफ्तेभर गलतियां अमाल ने कीं, मगर सलमान ने फटकार लगाई अभिषेक की, वो भी इस बात पर कि उन्होंने अमाल के बेड पर खाना क्यों खाया? अशनूर की डांट पड़ी कि वो बदतमीज और एरोगेंट वुमन लग रही हैं, जबकि अशनूर ने शो में अभी तक दायरे के बाहर जाकर कोई लड़ाई नहीं लड़ी। 61 साल की कुनिका को बेइज्जत किया, मगर ये सब सलमान को नहीं दिखा. सलमान अपने चहेते अमाल के ग्रुप के हर सदस्य की गलतियों पर पर्दा डालते दिखे और अभिषेक-अशनूर को बिना बात के लताड़ते नजर आए। जब कुनिका ने अमाल मलिक की गलतियों से पर्दा उठाया तो सलमान ने कुनिका को ही गलत साबित कर दिया. मगर अमाल की इमेज पर आंच नहीं आने दी. ऐसे में बिग बॉस के दर्शक सलमान के रवैये को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। फैंस सोशल मीडिया पर ये सवाल कर रहे हैं कि सलमान आखिर कौन सा शो देख रहे हैं?

बता दें कि वैसे तो बिग बॉस में हर साल ही कुछ कंटेस्टेंट्स के लिए मेकर्स और सलमान की बायस्डनेस देखी जाती है। लेकिन इस बार कुछ पक्षपात कि सारी हदें पार हो गयी। ये नहीं भूलना चाह‍िए क‍ि ये सब भी एक गेम का ह‍िस्सा है। अमाल शो में जितनी भी बदतमीजियां कर लें, मगर वीकेंड का वार में सलमान उनकी इमेज को किसी न किसी तरह पॉलिश कर देते हैं और अभिषेक को फटकार लगाकर उन्हें विलेन बना देते हैं. क्योंकि घर में अमाल के अलावा सबसे ज्यादा एक्टिव अभिषेक ही हैं. ऐसे में अमाल की इमेज पॉलिशिंग के चक्कर में अभिषेक बलि का बकरा बन जाते हैं.

जनता सब जानती है

मगर ये जनता है, जो सब जानती है. अब तो फैंस के साथ सेलेब्स भी सलमान के बायस्ड बिहेवियर को खुलेआम कॉल आउट करने लगे हैं. बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके मशहूर सिंगर राहुल वैद्य ने वीकेंड का वार के बाद X पर पोस्ट शेयर कर कहा- पिछली रात का वीकेंड का वार अब तक का सबसे बायस्ड था। फैंस का विश्वास खो रहे सलमान? एक टाइम था, जब सलमान के लिए लोग बिग बॉस देखते थे और आज वो टाइम आ गया है जब दर्शकों से लेकर सेलेब्स तक सलमान को हटाकर फराह खान को होस्ट बनाने की मांग कर रहे हैं।