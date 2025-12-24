रणवीर सिंह ने क्यों Don 3 को नकारा , धुरंधर की सफलता के बाद एक्टर का बड़ा फैसला

एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर खबरों में बने हुए हैं। 2025 के जाते-जाते रणवीर ने ये पूरा साल अपने नाम कर लिया है। रणवीर की फिल्म ‘धुरंधर’ ने सिर्फ 19 दिन में 900 करोड़ के करीब कमाई कर ली है। एक तरफ जहां लोग फिल्म में रणवीर की एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ खबर सामने आ रही है कि रणवीर सिंह ने सुपरहिट फ्रेंचाइजी ‘डॉन 3’ से अपना पल्ला झाड़ लिया है। आइए जानते हैं कि क्यों रणवीर सिंह ने डॉन 3 से अपना पल्ला झाड़ लिया है।

रणवीर ने ‘डॉन 3’ को किया मना

फरहान अख्तर अपनी सुपरहिट फ्रेंचाइजी ‘डॉन 3’ के साथ अपना डायरेक्शन कमबैक करने वाले हैं। साल 2023 में ही फिल्म के मेकर्स ने ‘डॉन 3’ की घोषणा की थी। जिसके बाद फैंस डॉन 3 का इंतज़ार कर रहे हैं । इस बीच पहले एक्ट्रेस कियारा अडवाणी ने फिल्म को बाय-बाय कहा। इसके बाद उनके लीड एक्टर रणवीर सिंह ने भी फिल्म को नकार दिया है।

रणवीर ने क्यों छोड़ी ‘डॉन 3’?

माना जा रहा है कि रणवीर सिंह ने अपनी हालिया ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर’ की वजह से ‘डॉन 3’ को छोड़ा है। पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर सिंह ‘धुरंधर’ में गैंगस्टर का किरदार निभाकर पहले ही खूब तारीफे बटोर चुके हैं। इसलिए वो ‘धुरंधर’ के बाद किसी गैंगस्टर वाली मूवी में काम नहीं करना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने ‘डॉन 3’ को मना कर दिया।

‘धुरंधर’ के बाद इस फिल्म पर करेंगे काम

‘धुरंधर’ के बाद रणवीर सिंह जय मेहता की फिल्म ‘प्रलय’ में काम करेंगे और इस पर अपना पूरा ध्यान देंगे. हालांकि अभी तक रणवीर या रणवीर की टीम की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है. वहीं, बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ की कमाई लगातार जारी है।