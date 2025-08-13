  1. हिन्दी समाचार
  3. WI vs PAK 3rd ODI: शे होप 120* बनाम पाकिस्तान 92 ऑल आउट, 34 साल का सूखा हुआ ख़त्म

WI vs PAK 3rd ODI: वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर ली है। इसके साथ ही मेजबान ने 34 साल के सीरीज में जीत के सूखे को खत्म कर दिया है। लेकिन, सीरीज के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज की टीम पाकिस्तान पर पूरी तरह हावी रही, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए उसने 294 का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इसके बाद धातक गेंदबाजी करते हुए मेहमान टीम को 92 रनों पर ऑल आउट कर दिया। ये सिर्फ़ चौथा मौक़ा है जब वेस्टइंडीज़ ने पुरुष वनडे में 200+ रन से जीत हासिल की हो।

By Abhimanyu 
Updated Date

ब्रायन लारा स्टेडियम, तारूबा (त्रिनिदाद) में खेले गए इस मैच में सीरीज दांव पर थी और पाकिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद रिज़वान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लेकिन, रिज़वान का यह फैसला उनकी टीम पर ही भारी पड़ता नजर आया। वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ने 94 गेंदों पर 120 रनों की नाबाद पारी खेलकर अपनी टीम को 294 रन के स्कोर तक पहुंचने में मदद की। इसी के साथ 18 शतक के साथ होप के वेस्टइंडीज के लिए वनडे में सर्वाधिक शतक वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। उनसे आगे अब केवल क्रिस गेल (25) और ब्रायन लारा(19) हैं।

दूसरी पारी में 295 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम पर जेडेन सील्स कहर बनकर टूटे। सील्स ने 18 रन देकर 6 विकेट झटके। पाकिस्तान की पूरी टीम 92 पर सिमट गयी। टीम के पांच बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके, जबकि 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। इस हार के साथ ही पाकिस्तान ने सीरीज को 2-1 से गंवा दिया है। इससे पहले 1991 में वेस्टइंडीज़ ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जीती थी। तब तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में वेस्टइंडीज़ ने तब 2-0 से पाकिस्तान को मात दी थी।

