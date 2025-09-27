AI Fear : क्या AI डॉक्टरों की नौकरी खा जाएगा? भारतीय वैज्ञानिक ने बताया मेडिकल फील्ड का Future

AI को लेकर अक्सर चर्चाएं होती है कि ये लोगों कि नौकरियाँ खा जाएगा । वो चाहे टीचिंग लाइन और या मीडिया लाइन हो। ऐसे कई विडीयोज भी देखा गया है कि AI पढ़ा रहा है। वहीं इसे खबर बोलते भी इसे देखा जा चुका है। अब इन सब पर सवाल उठा रहा है कि क्या एआई डॉक्टर कि नौकरी खा जाएगी? आइए जानते हैं …..

क्या AI छीन लेगा डॉक्टरों की जॉब

बता दें की इसका जवाब भारतीय वैज्ञानिक, मनोचिकित्सक पी मुरली ने एक मीडिया चैनल पर बताया कि कैसे AI की धाक मेडिकल साइंस में बढ़ती जा रही है। इस पर उनसे सवाल किया गया कि क्या AI से आपकी नौकरी भी चली जाएगी? तो उन्होंने कहा, ‘मेरा ख्याल है इसका जवाब सभी जानते हैं. AI डॉक्टरों की जगह नहीं लेगा. लेकिन जो डॉक्टर AI का इस्तेमाल नहीं करेंगे. ये उनकी जगह ले लेगा.’

तकनीक से डरे नहीं, उसे अपनाएं

उन्होंने कहा, ‘यह बाकी सब चीजों की तरह ही है. अगर डॉक्टर के पास X-ray मशीन या स्टेथोस्कोप नहीं है तो आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे क्या. सच कहूं तो AI बहुत ज्यादा संवेदनशील है. AI ऐसी कई छोटी-छोटी चीजें पकड़ लेगा जो डॉक्टर नहीं देख पाएंगे. इसलिए मुझे इस पर ज्यादा भरोसा होगा. हमने स्टडी की है जिसमें दिखाया गया है कि अगर आप एक आम MRI स्कैन लेते हैं और उसे AI से गुजारते हैं तो AI ऐसे कई छोटे घाव पकड़ लेता है जो डॉक्टर की आंख नहीं देख पाती. इसलिए इंसान और AI दोनों मिलकर सबसे अच्छा डायग्नॉस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं.’ AI