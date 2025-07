भारत vs पाकिस्तान सेमी-फाइनल होगा रद्द? WCL के प्रायोजक, बोले- आतंकवाद और क्रिकेट साथ-साथ नहीं चल सकते

IND vs PAK WCL 2025: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL 2025) में युवराज सिंह की अगुवाई वाली इंडिया चैंपियंस ने सेमी-फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन अपकमिंग नॉक आउट मैच में उनका सामना पाकिस्तान चैंपियंस से होना है। जिनके खिलाफ टीम ने इससे पहले मैच खेलने से इंकार कर दिया था और मैच को रद्द करना पड़ा था। इस बीच प्रायोजक ईजमाईट्रिप ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले से अपना नाम वापस ले लिया है।

ईज़माईट्रिप के संस्थापक निशांत पिट्टी ने एक्स पर एक बड़ा संदेश देते हुए सार्वजनिक रूप से कहा कि वे लीजेंड्स लीग में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने लिखा, “भारत बनाम पाकिस्तान – WCL सेमीफ़ाइनल… हम टीम इंडिया की सराहना करते हैं… इंडिया चैंपियंस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ़ लीजेंड्स में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए, आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। हालाँकि, पाकिस्तान के खिलाफ आगामी सेमीफ़ाइनल कोई साधारण मैच नहीं है, आतंकवाद और क्रिकेट साथ-साथ नहीं चल सकते।”

पिट्टी ने आगे लिखा, “ईज़माईट्रिप, हम भारत के साथ खड़े हैं। हम ऐसे किसी भी आयोजन का समर्थन नहीं कर सकते जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास करता हो। भारत के लोगों ने अपनी बात रखी है और हम उनकी बात सुन रहे हैं। EaseMyTrip WCL में भारत बनाम पाकिस्तान मैच से जुड़ा नहीं होगा। कुछ चीज़ें खेल से बड़ी होती हैं। देश पहले, व्यापार बाद में। जय हिंद…”

