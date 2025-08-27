क्या भारतीय फुटबॉल पर लगेगा बैन? FIFA और AFC ने AIFF को दी वार्निंग

FIFA and AFC gave warning to AIFF: भारतीय फुटबॉल पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि विश्व नियामक संस्था फीफा (FIFA) और एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि वह 30 अक्टूबर तक नया संविधान अपनाए और उसका अनुमोदन करे, अन्यथा निलंबन का खतरा रहेगा।

दोनों अंतरराष्ट्रीय निकायों ने मंगलवार को एआईएफएफ अध्यक्ष कल्याण चौबे को संबोधित दो पन्नों के एक कड़े पत्र में फेडरेशन की ओर से अपने संविधान को अंतिम रूप देने में विफलता पर “गहरी चिंता” व्यक्त की। इस पत्र पर फीफा के मुख्य सदस्य संघ अधिकारी एल्खान ममादोव और एएफसी के उप महासचिव (सदस्य संघ) वाहिद कर्दानी के संयुक्त हस्ताक्षर हैं। हालांकि, यह मामला 2017 से सुप्रीम कोर्ट में लंबितऔर कोर्ट गुरुवार को सुनवाई होने वाली है।

AIFF के निलंबित होने का मतलब होगा कि राष्ट्रीय टीमों और क्लबों को सभी अंतरराष्ट्रीय मैचों में बैन कर दिया जाएगा। इसके अलावा, अहमदाबाद में 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए भारत की महत्वाकांक्षी बोली भी अनिश्चित हो जाएगी। फीफा और एएफसी ने एआईएफएफ को निर्देश दिया है कि वह संशोधित संविधान को मंजूरी देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से एक “निश्चित आदेश” प्राप्त करे, इसे फीफा और एएफसी के अनिवार्य नियमों के अनुरूप बनाए, और 30 अक्टूबर की समय सीमा से पहले अगली आम सभा में इसका अनुमोदन करे।

पत्र में स्पष्टता रूप से कहा गया है- “इस कार्यक्रम का पालन न करने पर हमारे पास इस मामले को संबंधित फीफा निर्णय लेने वाली संस्था के पास विचार और निर्णय के लिए भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा… जिसमें निलंबन की संभावना भी शामिल है।” बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब भारतीय फ़ुटबॉल को इस तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। अगस्त 2022 में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) द्वारा एआईएफएफ का अस्थायी संचालन करने के बाद, फीफा ने भारत को “तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप” के आरोप में निलंबित कर दिया था।

यह प्रतिबंध, जो देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के जश्न के दौरान लगाया गया था, सीओए के भंग होने और चुनाव होने के दो हफ़्ते के भीतर ही हटा लिया गया था, जब चौबे ने एकतरफा नतीजे में फ़ुटबॉल के दिग्गज भाईचुन भूटिया को हराया था।