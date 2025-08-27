  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. क्या भारतीय फुटबॉल पर लगेगा बैन? FIFA और AFC ने AIFF को दी वार्निंग

क्या भारतीय फुटबॉल पर लगेगा बैन? FIFA और AFC ने AIFF को दी वार्निंग

FIFA and AFC gave warning to AIFF: भारतीय फुटबॉल पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि विश्व नियामक संस्था फीफा (FIFA) और एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि वह 30 अक्टूबर तक नया संविधान अपनाए और उसका अनुमोदन करे, अन्यथा निलंबन का खतरा रहेगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

FIFA and AFC gave warning to AIFF: भारतीय फुटबॉल पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि विश्व नियामक संस्था फीफा (FIFA) और एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि वह 30 अक्टूबर तक नया संविधान अपनाए और उसका अनुमोदन करे, अन्यथा निलंबन का खतरा रहेगा।

पढ़ें :- 'लियोनेल मेसी अपनी अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के साथ केरल में खेलेंगे फ्रेंडली मैच...' राज्य के खेल मंत्री अब्दुरहीमान ने किया कंफर्म

दोनों अंतरराष्ट्रीय निकायों ने मंगलवार को एआईएफएफ अध्यक्ष कल्याण चौबे को संबोधित दो पन्नों के एक कड़े पत्र में फेडरेशन की ओर से अपने संविधान को अंतिम रूप देने में विफलता पर “गहरी चिंता” व्यक्त की। इस पत्र पर फीफा के मुख्य सदस्य संघ अधिकारी एल्खान ममादोव और एएफसी के उप महासचिव (सदस्य संघ) वाहिद कर्दानी के संयुक्त हस्ताक्षर हैं। हालांकि, यह मामला 2017 से सुप्रीम कोर्ट में लंबितऔर कोर्ट गुरुवार को सुनवाई होने वाली है।

AIFF के निलंबित होने का मतलब होगा कि राष्ट्रीय टीमों और क्लबों को सभी अंतरराष्ट्रीय मैचों में बैन कर दिया जाएगा। इसके अलावा, अहमदाबाद में 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए भारत की महत्वाकांक्षी बोली भी अनिश्चित हो जाएगी। फीफा और एएफसी ने एआईएफएफ को निर्देश दिया है कि वह संशोधित संविधान को मंजूरी देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से एक “निश्चित आदेश” प्राप्त करे, इसे फीफा और एएफसी के अनिवार्य नियमों के अनुरूप बनाए, और 30 अक्टूबर की समय सीमा से पहले अगली आम सभा में इसका अनुमोदन करे।

पत्र में स्पष्टता रूप से कहा गया है- “इस कार्यक्रम का पालन न करने पर हमारे पास इस मामले को संबंधित फीफा निर्णय लेने वाली संस्था के पास विचार और निर्णय के लिए भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा… जिसमें निलंबन की संभावना भी शामिल है।” बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब भारतीय फ़ुटबॉल को इस तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। अगस्त 2022 में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) द्वारा एआईएफएफ का अस्थायी संचालन करने के बाद, फीफा ने भारत को “तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप” के आरोप में निलंबित कर दिया था।

यह प्रतिबंध, जो देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के जश्न के दौरान लगाया गया था, सीओए के भंग होने और चुनाव होने के दो हफ़्ते के भीतर ही हटा लिया गया था, जब चौबे ने एकतरफा नतीजे में फ़ुटबॉल के दिग्गज भाईचुन भूटिया को हराया था।

पढ़ें :- MRA–ISL Dispute: सुप्रीम कोर्ट ने AIFF और FSDL को एक हफ्ते में बातचीत से समाधान निकालने का दिया निर्देश; अगली सुनवाई 28 अगस्त को

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Michael Clarke Cancer: पूर्व वर्ल्ड चैंपियन कप्तान माइकल क्लार्क हुआ कैंसर, नाक से हटाई गई गांठ

Michael Clarke Cancer: पूर्व वर्ल्ड चैंपियन कप्तान माइकल क्लार्क हुआ कैंसर, नाक...

क्या भारतीय फुटबॉल पर लगेगा बैन? FIFA और AFC ने AIFF को दी वार्निंग

क्या भारतीय फुटबॉल पर लगेगा बैन? FIFA और AFC ने AIFF को...

R Ashwin IPL Retirement: रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल को कहा अलविदा, जाते-जाते गिनवा दिए लीग से संन्यास के फायदे

R Ashwin IPL Retirement: रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल को कहा अलविदा, जाते-जाते...

एशिया कप 2025 में दो टीमों की कमान संभालेंगे भारतीय, देखें- टूर्नामेंट के लिए सभी देशों की स्क्वाड

एशिया कप 2025 में दो टीमों की कमान संभालेंगे भारतीय, देखें- टूर्नामेंट...

भारतीय हॉकी फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! FREE में मिलेंगे हीरो एशिया कप 2025 मैचों के टिकट, यहां पर करें रजिस्ट्रेशन

भारतीय हॉकी फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! FREE में मिलेंगे हीरो एशिया...

Mirabai Chanu Wins Gold: मीराबाई चानू की कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जबर्दस्त वापसी, भारत की झोली में एक और गोल्ड

Mirabai Chanu Wins Gold: मीराबाई चानू की कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जबर्दस्त...