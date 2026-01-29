क्या रोहित शर्मा फिर संभालेंगे टीम इंडिया की कप्तानी? हिटमैन की सोशल मीडिया पोस्ट से हलचल तेज

  1. हिन्दी समाचार
Rohit Sharma's Mysterious Post : भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों से रोहित शर्मा को जब कप्तानी से हटाया गया तो काफी बवाल मचा था। फैंस इस फैसले को लेकर बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। इस बीच, रोहित की नई इंस्टाग्राम पोस्ट ने क्रिकेट फैंस के बीच अटकलबाजी को तेज कर दिया है। जिसमें उन्होंने खुद को नए रोल आने की बात कही है।

दरअसल, रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने गुरुवार को अपनी Instagram story में पोस्ट की है। जिसमें “New Role Incoming” और “Lead ___ of India” (जिसमें बीच में spinning wheel/animation है), साथ में तिरंगा, स्टेडियम बैकग्राउंड, और “Big Reveal Tomorrow Afternoon” + “#Collab” लिखा है। इस पोस्ट को लेकर अगल-अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि  ये एक teaser या promotional post लग रहा है किसी collaboration या brand ambassador role के लिए, जहाँ वो खुद को “Lead of India” (या “Leader of India”) के रूप में present कर रहे हैं।

अभी तक की जानकारी में ये cricket से directly related captaincy return जैसा नहीं लगता (क्योंकि वो पहले से T20 WC 2026 के ambassador हैं, जो नवंबर 2025 में announce हुआ था। “#Collab”हैश टैग और “Big Reveal Tomorrow Afternoon” से ये किसी ब्रांड, Netflix show, या product के साथ collaboration का promotion लगता है।

फैंस में अनुमान बहुत है — कुछ लोग सोच रहे हैं ODI captaincy वापस, लेकिन ज्यादा realistic नहीं लगता। ज्यादातर लोग इसे marketing stunt या किसी बड़े collab (जैसे कोई app, travel brand, या entertainment) का teaser मान रहे हैं। कल दोपहर यानी 30 जनवरी को reveal होने वाला है, तो तब पता चलेगा exact क्या है। रोहित ने अभी फैंस को सस्पेंस में रखा है।

