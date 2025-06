T20 World Cup 2026 Schedule Out: आईसीसी ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल किया जारी, देखें- भारत के मुकाबलों की लिस्ट

Women T20 World Cup 2026 Schedule: आईसीसी ने विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 के बाद अगले साल खेले जाने वाले विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। टूर्नामेंट के 10वां एडिशन अगले साल जून-जुलाई में खेला जाना है, जिसकी मेजबानी इंग्लैंड को सौंपी गयी है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 की पूरी सूची अब जारी हो गई है, जिसमें मेज़बान इंग्लैंड 12 जून को एजबेस्टन में श्रीलंका के खिलाफ़ पहला मुक़ाबला खेलेगा।

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का यह संस्करण अब तक का सबसे बड़ा ICC महिला T20 विश्व कप है, जिसमें 12 टीमें – पहले से कहीं ज़्यादा – प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। मैचों के साथ-साथ लीग चरण के लिए ग्रुप का भी खुलासा किया गया। ग्रुप 1 में कई बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, 2024 के फाइनलिस्ट दक्षिण अफ्रीका, एशियाई दिग्गज भारत और पाकिस्तान के साथ-साथ ग्लोबल क्वालीफायर की दो टीमें शामिल हैं। ग्रुप 2 में मेजबान इंग्लैंड, मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पूर्व विजेता वेस्टइंडीज और ग्लोबल क्वालीफायर की दो अन्य टीमें शामिल हैं।

प्रत्येक समूह से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जो 30 जून और 2 जुलाई को ओवल में खेले जाएंगे, जबकि ग्रैंड फिनाले 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। यह टूर्नामेंट 24 दिनों तक चलेगा, जिसमें सात प्रतिष्ठित स्थानों – एजबेस्टन, हैम्पशायर बाउल, हेडिंग्ले, ओल्ड ट्रैफर्ड, द ओवल, ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड और लॉर्ड्स में 33 मैच खेले जाएंगे।

