  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. Badminton Player Tai Tzu-ying : महिला बैडमिंटन की महान खिलाड़ी ताई जू-यिंग ने लिया संन्यास, पीवी  लिखा भावुक संदेश

Badminton Player Tai Tzu-ying : महिला बैडमिंटन की महान खिलाड़ी ताई जू-यिंग ने लिया संन्यास, पीवी  लिखा भावुक संदेश

टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता और चीनी ताइपे की महिला बैडमिंटन की महान खिलाड़ी पूर्व विश्व नंबर 1  ताई त्ज़ु-यिंग ने  संन्यास की घोषणा कर दी है। Women's badminton legend Tai Tzu-ying retires, PV Sindhu pens emotional message

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अभिषेक शर्मा के नाम हुआ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सूर्या और मैक्सवेल जैसे दिग्गजों को छोड़ा पीछे

अभिषेक शर्मा के नाम हुआ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सूर्या और मैक्सवेल...

AUS vs IND 5th T20I Live: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत करेगा पहले बल्लेबाजी; रिंकू सिंह को मौका

AUS vs IND 5th T20I Live: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत करेगा...

ऋषभ पंत को साउथ अफ्रीका ए खिलाफ मैच में कई बार लगी चोट, मैदान छोड़कर जाना पड़ा बाहर

ऋषभ पंत को साउथ अफ्रीका ए खिलाफ मैच में कई बार लगी...

Badminton Player Tai Tzu-ying : महिला बैडमिंटन की महान खिलाड़ी ताई जू-यिंग ने लिया संन्यास, पीवी  लिखा भावुक संदेश

Badminton Player Tai Tzu-ying : महिला बैडमिंटन की महान खिलाड़ी ताई जू-यिंग...

CSK के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! MS धोनी खेलेंगे एक और आईपीएल सीजन

CSK के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! MS धोनी खेलेंगे एक और...

IND vs AUS 5th T20I: आज सीरीज अपने नाम करने उतरेगी टीम इंडिया; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव पांचवां टी20 मैच

IND vs AUS 5th T20I: आज सीरीज अपने नाम करने उतरेगी टीम...