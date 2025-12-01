World Cup 2027 : विराट कोहली के वर्ल्ड कप 2027 खेलने पर बैटिंग कोच का बड़ा बयान, बोले- जब अच्छा खेल रहे फिर यह सवाल क्यों?

रांची। रांची में खेले गए पहले वनडे में भारत ने साउथ अफ्रीका (South Africa) को 17 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) ने 135 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। मैच के बाद कोहली ने साफ कहा कि अब उनका पूरा ध्यान सिर्फ वनडे क्रिकेट पर है। इस मैच में कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच (Player of the Match) चुना गया। उनके बयान के बाद जब उनके वर्ल्ड कप खेलने को लेकर सवाल पूछे गए, तो टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक (Batting Coach Sitanshu Kotak) ने कहा कि जब वे इतनी अच्छी फॉर्म में हैं, तो ऐसे सवाल उठाने की जरूरत ही क्या है?

मैच के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा कि उनकी तैयारी पूरी तरह मानसिक होती है। उन्होंने बताया कि जब तक शरीर की स्थिति ठीक रहती है और वे मानसिक रूप से शार्प महसूस करते हैं, तब तक उन्हें खुद पर भरोसा रहता है। कोहली ने कहा कि वे मैच से पहले एक दिन का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि अब 37 साल की उम्र में रिकवरी के लिए समय की भी जरूरत होती है।

उन्होंने कहा कि मुझे पता है कब आराम करना है और कब खेलना है। वे 300 से ज्यादा वनडे खेल चुके हैं। कोहली के मुताबिक, अगर आप गेम के टच में हैं और नेट्स पर एक-दो घंटे बल्लेबाजी कर पा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि आप सही स्थिति में हैं। कोहली ने अपनी पारी पर कहा- 20-25 ओवर तक पिच अच्छी थी, उसके बाद धीमी हो गई। मैं बस गेंद के मुताबिक खेलना चाहता था और अपने खेल का लुत्फ लेना चाहता था।

विराट के भविष्य पर सवाल की जरूरत नहीं : बैटिंग कोच सितांशु कोटक

टीम इंडिया (Team India) के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक (Sitanshu Kotak) ने कहा कि विराट कोहली (Virat Kohli) की फिटनेस और फॉर्म देखकर उनके भविष्य पर सवाल उठाने का कोई कारण नहीं है। वर्ल्ड कप 2027 (World Cup 2027) में कोहली के खेलने को लेकर जब सवाल पूछा गया, तो कोटक ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि इस पर चर्चा की जरूरत क्यों है। वे बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें उनके भविष्य पर बात करने की जरूरत है। वे जिस तरह खेल रहे हैं और जिस तरह अपनी फिटनेस बनाए रखते हैं, उसमें किसी भी तरह का सवाल उठ ही नहीं सकता।

कोटक ने यह भी कहा कि टीम मैनेजमेंट भविष्य की बहस में नहीं उलझ रहा और फिलहाल वर्तमान पर फोकस है। उनके मुताबिक रोहित और विराट दोनों टीम के अहम खिलाड़ी हैं और मैदान पर अनुभव साझा कर युवा खिलाड़ियों को लगातार गाइड कर रहे हैं।

BCCI अध्यक्ष ने की विराट-रोहित की तारीफ

A stellar of an inning from Virat and well supported by Rohit & Rahul put India 🇮🇳 in a commanding position .

Special contributions from Kuldeep and harshit Rana help India take the 1-0 lead over SA @BCCI .

Well done the men in Blue !!

IndiaVs SA — MithunManhas5 (@MithunManhas) November 30, 2025

BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास (BCCI President Mithun Manhas) ने रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में भारत की 17 रन की रोमांचक जीत की सराहना की। उन्होंने विराट कोहली की पारी के साथ रोहित शर्मा, केएल राहुल और कुलदीप यादव के प्रदर्शन की भी तारीफ की। मनहास ने एक्स पर लिखा कि विराट की शानदार बल्लेबाजी और रोहित-राहुल का मजबूत सहयोग टीम को अच्छी स्थिति में ले गया। कुलदीप और हर्षित राणा के महत्वपूर्ण योगदान से भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की।