दुनिया की दिग्गज एयरोस्पेस कंपनी एयरबस हेलिकॉप्टर्स (Airbus Helicopters) ने महिंद्रा एयरोस्ट्रक्चर्स (Mahindra Aerostructures) को अपना नया कांट्रैक्ट सौंपा है।
इस फैसले से एयरबस की ग्लोबल सप्लाई चेन (Airbus Global Supply Chain) में भारत की भूमिका और भी मजबूत होगी। यह फ्यूजलेज महिंद्रा की बेंगलुरु फैसिलिटी में बनाया जाएगा।
समझौते के मुताबिक, उत्पादन तुरंत शुरू होगा और 2027 तक पहला फ्यूजलेज तैयार होकर डिलीवर किया जाएगा। इससे पहले अप्रैल 2025 में एयरबस ने H130 हेलिकॉप्टर का फ्यूजलेज निर्माण भी महिंद्रा को सौंपा था।
महिंद्रा समूह के सीईओ और एमडी, अनीश शाह ने कहा: “हमें एयरबस के साथ उसकी ‘मेक इन इंडिया’ (‘Make in India’) योजनाओं में साझेदारी करके खुशी हो रही है। यह अनुबंध हमारी दीर्घकालिक साझेदारी को मज़बूत करता है और भारत के एयरोस्पेस इकोसिस्टम (Aerospace Ecosystem) के निर्माण में महिंद्रा समूह और एयरबस की भूमिका को दर्शाता है।