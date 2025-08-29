दुन‍िया की द‍िग्‍गज एयरोस्पेस कंपनी एयरबस हेलिकॉप्टर्स (Airbus Helicopters) ने महिंद्रा एयरोस्ट्रक्चर्स (Mahindra Aerostructures) को अपना नया कांट्रैक्ट सौंपा है। खबरों के अनुसार, महिंद्रा एयरोस्ट्रक्चर्स ने गुरुवार को कहा कि उसे एयरबस द्वारा भारत में एच125 हल्के एकल इंजन वाले हेलीकॉप्टर के मुख्य ढांचे के निर्माण और संयोजन का ठेका दिया गया है। इस समझौते के अनुसार, महिंद्रा एयरोस्ट्रक्चर्स (MASPL) अपने बेंगलुरु संयंत्र में एच125 के मुख्य ढांचे का निर्माण करेगी।

इस फैसले से एयरबस की ग्लोबल सप्लाई चेन (Airbus Global Supply Chain) में भारत की भूमिका और भी मजबूत होगी। यह फ्यूजलेज महिंद्रा की बेंगलुरु फैसिलिटी में बनाया जाएगा।

समझौते के मुताबिक, उत्पादन तुरंत शुरू होगा और 2027 तक पहला फ्यूजलेज तैयार होकर डिलीवर किया जाएगा। इससे पहले अप्रैल 2025 में एयरबस ने H130 हेलिकॉप्टर का फ्यूजलेज निर्माण भी महिंद्रा को सौंपा था।

महिंद्रा समूह के सीईओ और एमडी, अनीश शाह ने कहा: “हमें एयरबस के साथ उसकी ‘मेक इन इंडिया’ (‘Make in India’) योजनाओं में साझेदारी करके खुशी हो रही है। यह अनुबंध हमारी दीर्घकालिक साझेदारी को मज़बूत करता है और भारत के एयरोस्पेस इकोसिस्टम (Aerospace Ecosystem) के निर्माण में महिंद्रा समूह और एयरबस की भूमिका को दर्शाता है।