WTC Standings: पाकिस्तान की जीत से डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स में उथल-पुथल, भारत को हुआ भारी नुकसान

World Test Championship (2025-27) Standings: शान मसूद की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम ने घरेलू मैदान पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार शुरुआत की है। मेजबान ने साउथ अफ्रीका को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हुए मुकाबले में 93 रनों से मात दी। इस जीत के बदौलत पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैम्पि‍यनश‍िप (WTC) प्वाइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। वहीं, भारत को नुकसान झेलना पड़ा है।

दरअसल, पाकिस्तान के दूसरे पायदान पर पहुंचने के बाद भारतीय टीम तीसरे स्थान से खिसककर चौथे पायदान पर पहुंच गयी है। यह जीत प्रतिशत अंक की वजह से हुआ है। पाकिस्तान ने एक मैच खेलकर एक जीत हासिल की है। ऐसे में उनका जीत प्रतिशत अंक 100 है। भारत के अलावा, श्रीलंका को भी नुकसान हुआ, वह अब दूसरे से तीसरे पायदान पर खिसक गए हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत और श्रीलंका को पछाड़ते हुए नौ टीमों की पॉइंट्स टेबल में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया तीन मैचों में 3 जीत और 36 पॉइंट्स व 100 प्रतिशत अंक के साथ टॉप पर बरकरार है। हालांकि, भारत के छह मैचों में 4 जीत के साथ सबसे ज्यादा 52 पॉइंट्स है। टीम का जीत प्रतिशत 61.90 है।

डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स का ताजा हाल