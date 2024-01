X Audio-Video Call Features : अब एक्स में भी आ गया ऑडियो-वीडियो कॉल का फीचर, ऐसे करें इस्तेमाल

X Audio-Video Features : माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) ने अपने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक अहम फीचर्स जोड़ा है। जिसके बाद अब एक्स पर ऑडियो और वीडियो कॉल कर पाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एलन मस्क के मालिकाना हक़ वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ऑडियो और वीडियो कॉल फीचर लाइव कर दिया है।

एक्स पर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ऑडियो और वीडियो कॉल फीचर लाइव किए जाने की जानकारी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे एक्स इंजीनियरों में से एक ने एक्स पर साझा की है। नए फीचर की मदद से यूजर्स अपनों या अपने फॉलोअर्स के साथ फेस टू फेस वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। एक्स में भी वॉट्सऐप-इंस्टाग्राम की तरह वीडियो कॉल फीचर काम करेगा, यानि इस फीचर का इस्तेमाल आसान होगा। फिलहाल ये फीचर iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। जल्द ही इन यूजर्स के लिए भी नए फीचर लाइव को लाइव किए जाने की उम्मीद है।

audio and video calls on X slowly rolling out for android users today! update your app and call your mother

— Enrique 🦖 (@enriquebrgn) January 18, 2024