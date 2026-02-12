Xiaomi QLED TV X Pro 75 की इंडिया लॉन्च डेट हुई कंफर्म, Amazon और Flipkart से भी होगी बिक्री

Xiaomi QLED TV X Pro 75 (2026) : शाओमी (Xiaomi) भारत में अपने पहले स्मार्ट टीवी की 8वीं सालगिरह मना रही है। पिछले कुछ सालों में, उन्होंने 2019 में 20 लाख टीवी की बिक्री तक पहुंचने और 2025 में अपने X Pro लाइनअप को बढ़ाने जैसे मील के पत्थर हासिल किए हैं। इस बीच, कंपनी ने 19 फरवरी, 2026 को QLED TV X Pro 75 (2026) लॉन्च करेगी। इसकी बिक्री Flipkart और Amazon के माध्यम से भी होगी।

माइक्रोसाइट के अनुसार, Xiaomi इस टीवी को “MaxMagiQ” टैगलाइन के साथ “CinemaMagiQ Goes MAX” के साथ पेश कर रहा है, जिसका मतलब है कि वे सिनेमा जैसा फील देना चाहते हैं। माइक्रोसाइट में “seeing the BIG Picture” और “MAX View Display” जैसी दूसरी टैगलाइन भी दिखाई गई हैं, जिसका मतलब है कि देखने का अनुभव बड़ा, बेहतर और साफ़ होगा। इसमें “Sporting MagiQ” टैगलाइन के साथ साफ़ स्पोर्ट्स और “Gaming on MAX” के साथ ज़्यादा दिलचस्प गेमिंग को भी हाईलाइट किया गया है। “MAX Sound” टैगलाइन बेहतर ऑडियो का वादा करती है।

Xiaomi ने कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या डिटेल्ड हार्डवेयर जानकारी नहीं दी है, क्योंकि माइक्रोसाइट अब Amazon India, Flipkart और Xiaomi India पर लाइव है, इससे यह कन्फर्म होता है कि TV लॉन्च होने के बाद इन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा।