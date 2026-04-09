योग स्वस्थ शरीर और शांत मन का है राज, ये हमें अंदर से बनाता है मजबूत

नई दिल्ली। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहना एक चुनौती बन चुका है। ऐसे में योग एक ऐसा सरल और प्रभावी उपाय है, जो शरीर और मन दोनों को संतुलित रखने में मदद करता है। योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि एक जीवनशैली है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है।

योग करने से शरीर लचीला और मजबूत बनता है। नियमित योग अभ्यास से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर की ऊर्जा बढ़ती है।

योग मन को शांत करता है और मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। यह ध्यान (Meditation) के माध्यम से दिमाग को रिलैक्स करता है।

योग के कई आसन पाचन क्रिया को सुधारते हैं, जिससे गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं से राहत मिलती है।

नियमित योग करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, जिससे बीमारियों से बचाव होता है।

अगर आपको नींद की समस्या है, तो योग आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यह मन को शांत कर गहरी नींद में मदद करता है।

योग शरीर की चर्बी को कम करने में मदद करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे वजन नियंत्रित रहता है।

योग करने से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे त्वचा पर प्राकृतिक चमक आती है।

योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। रोजाना कुछ समय योग करने से आप एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं।

रिपोर्ट : कौशिकी गुप्ता