ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण हैं ये योग, अपनी दिनचर्या में शामिल कर स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ाएं कदम

Yoga For High BP : आज की तेज रफ्तार जिंदगी, तनाव, गलत खान-पान और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण हाई ब्लड प्रेशर (High BP / Hypertension) एक आम लेकिन खतरनाक समस्या बन चुकी है। लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर (Blood Pressure) रहने से हार्ट अटैक (Heart Attack) , स्ट्रोक (Stroke) और किडनी (Kidney) की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में योग एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है, जिससे ब्लड प्रेशर (Blood Pressure) को कंट्रोल में रखा जा सकता है।

हाई BP क्या है?

जब रक्त धमनियों में खून का दबाव सामान्य से ज्यादा हो जाता है, तो उसे हाई BP कहा जाता है। सामान्य बीपी-120/80 mmHg होता है। अगर BP बार-बार इससे ज्यादा रहे, तो सावधानी जरूरी है।

रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए योग के साथ ही नमक का सेवन कम कर दें। तला-भुना और जंक फूड से दूरी बना लें। रोजाना 7-8 घंटे नींद पूरी करें और तनाव से दूर रहने की कोशिश करें।

हाई BP (High BP) को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन सही योग और लाइफस्टाइल अपनाकर इसे प्राकृतिक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। योग न सिर्फ ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है, बल्कि शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। आज से ही योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं।

हाई बीपी (High BP) को कंट्रोल करने के लिए सबसे असरदार योगासन

प्राणायाम

प्राणायाम हाई BP के मरीजों के लिए सबसे फायदेमंद माना जाता है।

अनुलोम-विलोम

तनाव कम करता है

दिल की धड़कन को संतुलित करता है

भ्रामरी प्राणायाम

मानसिक शांति देता है

गुस्सा और बेचैनी कम करता है

नोट: हाई BP में कपालभाति डॉक्टर या योग विशेषज्ञ की सलाह से ही करें।

शवासन

शरीर और दिमाग को पूरी तरह रिलैक्स करता है

BP को धीरे-धीरे नॉर्मल करने में मदद करता है

रोज 10-15 मिनट जरूर करें।

वज्रासन

पाचन सुधारता है

तनाव कम करता है

खाने के बाद किया जा सकता है

सुखासन

मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छा आसन

मन को शांत करता है

हाई BP के साथ अनिद्रा में भी फायदेमंद

ध्यान

मानसिक तनाव हाई BP की सबसे बड़ी वजह है।

रोज 10 मिनट ध्यान करने से BP कंट्रोल में रहता है।

हाई BP में योग करते समय जरूरी सावधानियां

योग खाली पेट या हल्के पेट करें

सांस को रोकने वाले आसन न करें

अचानक तेज़ एक्सरसाइज से बचें

नियमितता सबसे जरूरी है

BP बहुत ज्यादा हो तो पहले डॉक्टर से सलाह लें।