स्मृति मंधाना के पिता को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में भर्ती , शादी अनिश्चितकाल के लिए टली

भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Indian cricketer Smriti Mandhana) और म्यूज़िक कंपोज़र पलाश मुच्छल (Music Composer Palash Muchhal) की शादी जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, अचानक और परेशान करने वाली फ़ैमिली इमरजेंसी के बाद टाल दी गई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Indian cricketer Smriti Mandhana) और म्यूज़िक कंपोज़र पलाश मुच्छल (Music Composer Palash Muchhal) की शादी जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, अचानक और परेशान करने वाली फ़ैमिली इमरजेंसी के बाद टाल दी गई है। स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के पिता, श्रीनिवास मंधाना (Srinivas Mandhana) को हार्ट अटैक (Heart Attack) आया, जब सांगली के समडोल में मंधाना फ़ार्म हाउस में शादी की तैयारियां चल रही थीं, स्मृति के बिज़नेस मैनेजर तुहिन मिश्रा ने कन्फ़र्म किया।

मिस्टर मंधाना को तुरंत सांगली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उन्हें अभी तुरंत इलाज के लिए भर्ती किया गया है। परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया किया कि खबर सुनते ही स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और उनके करीबी परिवार वाले तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। अभी तक, परिवार ने बताया है कि मिस्टर मंधाना की हालत स्टेबल है और उन्हें ऑब्ज़र्वेशन में रखा गया है, जिससे इस मुश्किल समय में थोड़ी राहत मिली है। वेडिंग मैनेजमेंट ने ऑफिशियली मीडिया को बताया कि आज की सेरेमनी कैंसिल कर दी गई है। अभी यह पता नहीं है कि शादी की रस्में कब फिर से शुरू होंगी?

कैंसिलेशन की जानकारी मीडिया के साथ शेयर की गई। स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana)  और पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) की प्लान की गई शादी को अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है और समडोल वेडिंग वेन्यू से डेकोरेशन हटाने का काम अभी चल रहा है। कपल और उनके परिवारों ने प्राइवेसी की रिक्वेस्ट की है क्योंकि वे श्रीनिवास मंधाना की हेल्थ और रिकवरी पर फोकस कर रहे हैं। उम्मीद थी कि स्मृति और पलाश 23 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली में करीबी परिवार के सदस्यों और फैंस के सामने शादी के बंधन में बंधेंगे। महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन क्रिकेट टीम के कई सदस्य शादी के जश्न के दौरान स्मृति के साथ थे। पिछले कुछ दिनों में, कपल की बॉलीवुड जैसी प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गईं। हालांकि, कपल को अब अपनी शादी को ऑफिशियल बनाने के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना होगा।

