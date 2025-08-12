यूपी की योगी सरकार लोकतान्त्रिक अधिकारों का कर रही है खुला उल्लंघन : अमिताभ ठाकुर

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष (National President of Azad Adhikar Sena) अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने मंगलवार को कहा कि यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) लोकतान्त्रिक अधिकारों (Democratic Rights) का खुला उल्लंघन कर रही है।
लखनऊ। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष (National President of Azad Adhikar Sena) अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने मंगलवार को कहा कि यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) लोकतान्त्रिक अधिकारों (Democratic Rights) का खुला उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि फतेहपुर कांड के संबंध में हमारे द्वारा गांधी प्रतिमा पर पूरी तरह अकेले चुपचाप बैठने तक पर भी पुलिस ने पाबंदी लगा रखी है।
लोकतान्त्रिक अधिकारों का खुला उल्लंघन कर रही @UPGovt
फतेहपुर कांड के संबंध में @azadadhikarsena के @Amitabhthakur द्वारा गाँधी प्रतिमा पर पूरी तरह अकेले चुपचाप बैठने तक परपाबंदी !@Uppolice @dgpup @lkopolice pic.twitter.com/z4rl2FuzrI
— Amitabh Thakur (Azad Adhikar Sena) (@Amitabhthakur) August 12, 2025
उन्होंने बताया कि फतेहपुर कांड मामले में अकेले गांधी प्रतिमा हजरतगंज जाकर बैठने को शांति भंग बताते हुए लखनऊ पुलिस द्वारा नहीं जाने के आदेश को मैंने विधिक रूप से तरह गलत बताते हुए गांधी प्रतिमा जाकर अकेले बैठने की बात कही थी।
फतेहपुर कांड मामले में अकेले गांधी प्रतिमा हजरतगंज जाकर बैठने को शांति भंग बताते हुए लखनऊ पुलिस द्वारा नहीं जाने के आदेश को मैंने विधिक रूप से तरह गलत बताते हुए गांधी प्रतिमा जाकर अकेले बैठने की बात कही है, जहां मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा.@UPGovt@Uppolice@dgpup @lkopolice pic.twitter.com/Vxura6CSg9
— Amitabh Thakur (Azad Adhikar Sena) (@Amitabhthakur) August 12, 2025