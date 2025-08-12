यूपी की योगी सरकार लोकतान्त्रिक अधिकारों का कर रही है खुला उल्लंघन : अमिताभ ठाकुर

  1. हिन्दी समाचार
आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष (National President of Azad Adhikar Sena) अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने मंगलवार को कहा कि यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) लोकतान्त्रिक अधिकारों (Democratic Rights) का खुला उल्लंघन कर रही है।

लखनऊ। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष (National President of Azad Adhikar Sena) अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने मंगलवार को कहा कि यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) लोकतान्त्रिक अधिकारों (Democratic Rights) का खुला उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि फतेहपुर कांड के संबंध में हमारे द्वारा गांधी प्रतिमा पर पूरी तरह अकेले चुपचाप बैठने तक पर भी पुलिस ने पाबंदी लगा रखी है।

उन्होंने बताया कि फतेहपुर कांड मामले में अकेले गांधी प्रतिमा हजरतगंज जाकर बैठने को शांति भंग बताते हुए लखनऊ पुलिस द्वारा नहीं जाने के आदेश को मैंने विधिक रूप से तरह गलत बताते हुए गांधी प्रतिमा जाकर अकेले बैठने की बात कही थी।

