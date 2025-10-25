  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. योगी सरकार पूरे प्रदेश में नकली दवाओं की करेगी जांच, हर जिले में होगा औषधि नियंत्रण अधिकारी

योगी सरकार पूरे प्रदेश में नकली दवाओं की करेगी जांच, हर जिले में होगा औषधि नियंत्रण अधिकारी

यूपी (UP) में दवाओं की जांच जल्द हो सकेगी। इसके साथ ही योगी सरकार (Yogi Government)  नकली व गुणवत्ताविहीन दवाओं की बिक्री पर सख्ती से लगाम लगाएगी। इसके लिए जांच का दायरा बढ़ेगा। अब हर जिले में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी (District Drug Control Officer) का नया पद सृजित किया जाएगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी (UP) में दवाओं की जांच जल्द हो सकेगी। इसके साथ ही योगी सरकार (Yogi Government)  नकली व गुणवत्ताविहीन दवाओं की बिक्री पर सख्ती से लगाम लगाएगी। इसके लिए जांच का दायरा बढ़ेगा। अब हर जिले में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी (District Drug Control Officer) का नया पद सृजित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने सहमति दे दी है।

पढ़ें :- पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में पांच गुना वृद्धि के फैसले पर योगी सरकार ने लगाई मुहर

प्रदेश में आए दिन नकली एवं गुणवत्ताविहीन दवाएं मिल रही हैं। इन दवाओं की जांच की जिम्मेदारी औषधि निरीक्षकों की है, लेकिन 13 जिलों में औषधि निरीक्षक (Drug Inspector) ही नहीं। कई निरीक्षकों के पास दो-दो जिलों की जिम्मेदारी है। ऐसे में अब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (Food Safety and Drug Administration Department) के औषधि नियंत्रण संवर्ग का होगा पुनर्गठन किया जाएगा। शुक्रवार को विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath)  ने निर्देश दिया कि हर जिले में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी (District Drug Control Officer) का नया पद सृजित किया जाएगा।

यह औषधि निरीक्षकों (Drug Inspector)  की निगरानी करेगा। अभी तक औषधि निरीक्षक जिलाधिकारी (Drug Inspector and District Magistrate) से संबद्ध थे। इसी तरह उपायुक्त (औषधि) के पद भी बढ़ेंगे। अभी तक यह एक ही पद है। विभाग में अभी औषधि निरीक्षक के 109 पद हैं। इसमें 32 खाली हैं। ऐसे में औषधि निरीक्षकों (Drug Inspector) का पद बढ़ाकर दोगुना किया जाएगा। उप आयुक्त से पदोन्नति पाने वाले संयुक्त आयुक्त (औषधि) (Joint Commissioner (Drugs) के पद पर तैनाती दी जाएगी। इसके लिए अर्हकारी सेवा में संशोधन होगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

योगी सरकार पूरे प्रदेश में नकली दवाओं की करेगी जांच, हर जिले में होगा औषधि नियंत्रण अधिकारी

योगी सरकार पूरे प्रदेश में नकली दवाओं की करेगी जांच, हर जिले...

PM मोदी ने छठ महापर्व की देशवासियों को दी शुभकामनाएं, नहाय खाए पर शेयर किया शारदा सिन्हा का गीत

PM मोदी ने छठ महापर्व की देशवासियों को दी शुभकामनाएं, नहाय खाए...

Chhath Puja 2025: आज से छठ महापर्व का शुभारंभ, अनुराधा नक्षत्र-शोभन योग में नहाय-खाय

Chhath Puja 2025: आज से छठ महापर्व का शुभारंभ, अनुराधा नक्षत्र-शोभन योग...

UP Weather Alert : पूर्वी यूपी में बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र , बादलों की सक्रियता बढ़ी

UP Weather Alert : पूर्वी यूपी में बारिश का अलर्ट, बंगाल की...

संगम नगरी प्रयागराज में पत्रकार एलएन सिंह की चाकू से गोदकर हत्या, यूपी की कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल

संगम नगरी प्रयागराज में पत्रकार एलएन सिंह की चाकू से गोदकर हत्या,...

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी, लिस्ट में अखिलेश-आजम सहित ये नाम हैं शामिल

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी,...