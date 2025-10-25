योगी सरकार पूरे प्रदेश में नकली दवाओं की करेगी जांच, हर जिले में होगा औषधि नियंत्रण अधिकारी

लखनऊ। यूपी (UP) में दवाओं की जांच जल्द हो सकेगी। इसके साथ ही योगी सरकार (Yogi Government) नकली व गुणवत्ताविहीन दवाओं की बिक्री पर सख्ती से लगाम लगाएगी। इसके लिए जांच का दायरा बढ़ेगा। अब हर जिले में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी (District Drug Control Officer) का नया पद सृजित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने सहमति दे दी है।

प्रदेश में आए दिन नकली एवं गुणवत्ताविहीन दवाएं मिल रही हैं। इन दवाओं की जांच की जिम्मेदारी औषधि निरीक्षकों की है, लेकिन 13 जिलों में औषधि निरीक्षक (Drug Inspector) ही नहीं। कई निरीक्षकों के पास दो-दो जिलों की जिम्मेदारी है। ऐसे में अब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (Food Safety and Drug Administration Department) के औषधि नियंत्रण संवर्ग का होगा पुनर्गठन किया जाएगा। शुक्रवार को विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने निर्देश दिया कि हर जिले में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी (District Drug Control Officer) का नया पद सृजित किया जाएगा।

यह औषधि निरीक्षकों (Drug Inspector) की निगरानी करेगा। अभी तक औषधि निरीक्षक जिलाधिकारी (Drug Inspector and District Magistrate) से संबद्ध थे। इसी तरह उपायुक्त (औषधि) के पद भी बढ़ेंगे। अभी तक यह एक ही पद है। विभाग में अभी औषधि निरीक्षक के 109 पद हैं। इसमें 32 खाली हैं। ऐसे में औषधि निरीक्षकों (Drug Inspector) का पद बढ़ाकर दोगुना किया जाएगा। उप आयुक्त से पदोन्नति पाने वाले संयुक्त आयुक्त (औषधि) (Joint Commissioner (Drugs) के पद पर तैनाती दी जाएगी। इसके लिए अर्हकारी सेवा में संशोधन होगा।