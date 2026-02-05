YouTube auto-dubbing feature : यूट्यूब का ऑटो-डबिंग फीचर कंटेंट क्रिएटर्स को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने में करेगा मदद , अपडेट जारी

YouTube auto-dubbing feature : ग्लोबल ऑडियंस तक मनपसंद कंटेंट पहुंचाने के लिए YouTube और भी स्मार्ट हो गया है। YouTube ने अपने ऑटो डब ट्रांसलेशन टूल को और ज्यादा सटीक और ताकतवर बनाते हुए बड़ा अपडेट जारी किया है। इसमें 27 भाषाएं और अधिक स्वाभाविक आवाजें जोड़ी गई हैं। यूट्यूब ने भाष की दीवार तोड़ते हुए ज्यादा भाषाओं के सपोर्ट के लि यह टूल लांच किया है। इसके साथ अब ट्रांसलेटेड ऑडियो की क्वालिटी (Translated audio quality) बेहतर होगी, ज्यादा भाषाओं का सपोर्ट मिलेगा और यह फीचर ज्यादा से ज्यादा क्रिएटर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है।

भाषाओं में ऑडियो

पहले यह Auto dubbing feature केवल चुनिंदा क्रिएटर्स और सीमित भाषाओं तक ही था, लेकिन अब YouTube ने यह पाबंदी हटा दी है। अब प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी क्रिएटर्स इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने वीडियो में आसानी से दूसरी भाषाओं में ऑडियो जोड़ सकते हैं।

इस प्लेटफॉर्म के अनुसार, अकेले दिसंबर 2025 में, लगभग 6 मिलियन दैनिक दर्शकों ने कम से कम 10 मिनट की ऑटो-डब की गई सामग्री देखी, जो इस सुविधा के बढ़ते उपयोग को उजागर करती है।

अंग्रेजी में डब किया जा सकता

अरबी, बंगाली, चीनी, पारंपरिक चीनी, डच, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, हिंदी, इंडोनेशियाई, इतालवी, जापानी, कोरियाई, मलयालम, पोलिश, पुर्तगाली, पंजाबी, रोमानियाई, रूसी, स्पेनिश, स्वाहिली, तमिल, तेलुगु, थाई, तुर्की, यूक्रेनी, उर्दू और वियतनामी सहित कई भाषाओं से वीडियो को अंग्रेजी में डब किया जा सकता है।

भाषाओं में उपलब्ध

इस बीच, अंग्रेजी से डबिंग की सुविधा वर्तमान में अरबी, बंगाली, डच, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, हिंदी, इंडोनेशियाई, इतालवी, जापानी, कोरियाई, मलयालम, पोलिश, पुर्तगाली, पंजाबी, रूसी, स्पेनिश, तमिल, तेलुगु और यूक्रेनी भाषाओं में उपलब्ध है।

Expressive Speech

इस अपडेट की सबसे बड़ी खासियत Expressive Speech फीचर है। यह सिर्फ अनुवाद पर नहीं, बल्कि आवाज के भाव और टोन पर भी फोकस करता है। अब ट्रांसलेटेड ऑडियो रोबोटिक नहीं लगेगा, बल्कि असली स्पीकर की भावना और अंदाज़ से मेल खाएगा। फिलहाल Expressive Speech 8 भाषाओं में उपलब्ध है, जिनमें अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पुर्तगाली, इंडोनेशियन और स्पैनिश शामिल हैं। YouTube के अनुसार, यह सुविधा मूल भाषा में कही गई बात की मूल ऊर्जा और भावना को दर्शाती है।

YouTube का कहना है कि इन नए फीचर्स से Translated video दर्शकों को ज्यादा नेचुरल और आसानी से समझ आने वाले लगेंगे। इसके अलावा, Google ऑटोमैटिक लिप-सिंक फीचर की भी टेस्टिंग कर रहा है। यह फीचर डब किए गए ऑडियो के अनुसार होंठों की मूवमेंट को एडजस्ट करेगा, जिससे वीडियो और ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा, हालांकि यह फीचर अभी टेस्टिंग फेज में है और सभी के लिए उपलब्ध नहीं है।

