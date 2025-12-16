जायरा वसीम, बोलीं- नीतीश जी महिला की मर्यादा को खिलौना न समझें,सत्ता आपको ये परमिशन नहीं देता कि आप सीमा का कर दें उल्लंघन

नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) ने स्टेज पर एक महिला का हिजाब खींच दिया है। जायरा वसीम (Zaira Wasim) फिल्म इंडस्ट्री से काफी पहले दूरी बना चुकी हैं। वह सोशल मीडिया पर भी कम ऐक्टिव रहती हैं। आग बबूला जायरा वसीम (Zaira Wasim) ने नीतीश कुमार (Nitish Kumar) से माफी की मांग की और कहा कि किसी महिला की मर्यादा को खिलौना नहीं समझा जाना चाहिए।

A woman’s dignity and modesty are not props to toy with. Least of all on a public stage. As a Muslim woman, watching another woman’s niqab being pulled at so casually, accompanied by that nonchalant smile, was so infuriating. Power does not grant permission to violate… — Zaira Wasim (@ZairaWasimmm) December 15, 2025

जायरा वसीम को आया गुस्सा

जायरा वसीम (Zaira Wasim) ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि एक महिला की गरिमा और मर्यादा खिलवाड़ करने की चीज नहीं है, खासकर सार्वजनिक मंच पर। एक मुस्लिम महिला होने के नाते, किसी दूसरी महिला के नकाब को इतनी लापरवाही से खींचे जाते देखना और उसके साथ उस बेपरवाह मुस्कान को देखना, बेहद गुस्सा दिलाने वाला था।’ सत्ता आपको ये परमिशन नहीं देती कि आप सीमा का उल्लंघन कर दें। नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त के माफी मांगनी चाहिए।

जानें क्या था नीतीश कुमार वाला मामला?

सोमवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नई रिक्रूट हुई आयुष डॉक्टर को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। महिला हिजाब लगाकर उनके सामने पहुंची थी। नीतीश ने सबके सामने स्टेज पर उस डॉक्टर का हिजाब खींच दिया। यह कार्यक्रम सीएम के सेक्रेटेरिएट में था। यहां 1000 आयुष डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे थे। घटना का वीडियो काफी वायरल है।

गुस्से में दिखे थे सीएम?

वीडियो में दिख रहा है कि जब डॉक्टर नुसरत परवीन (Dr. Nusrat Parveen) की बारी आती है तो वह चेहरे पर हिजाब लगाकर पहुंचती हैं। इस पर सीएम गुस्से में बोलते हैं कि ये क्या है?’ इसके बाद वह नुसरत का हिजाब खींच देते हैं।