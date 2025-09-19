यूपी स्वास्थ्य विभाग में होने वाले हैं 7 से 8 CMO के ट्रांसफर, दवा माफिया का फिर चलेगा सिक्का!

  1. हिन्दी समाचार
अब प्रदेश में 8 सीएमओ के ट्रांसफर होने जा रहे हैं। इसके लिए करीब 21 नाम मुख्यमंत्री कार्यालय भेजे गए हैं। सूत्रों की माने इस लिस्ट में दवा माफियाओं और NRHM के आरोपी का दबदबा देखने को मिल सकता है। इनके ही करीबी डॉक्टरों का फिर से लिस्ट में नाम देखने को मिल सकता है।

By टीम पर्दाफाश 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। दवा माफियाओं के इशारों पर स्वास्थ्य विभाग पर काम करने के बड़े गंभीर आरो लग रहे हैं। अब CMO के ट्रांसफर-पोस्टिंग में भी दवा माफियाओं की पूरी दखल देखने को मिलने लगी है। बीते कुछ दिन पहले प्रदेश में 6 CMO के ट्रांसफर हुए थे, जिनके नामों का खुलासा पर्दाफाश ने पहले ही कर दिया था और बताया था कि कैसे दवा माफियाओं के इशारों पर CMO के ट्रांसफर हो रहे हैं।

वहीं, अब प्रदेश में 8 सीएमओ के ट्रांसफर होने जा रहे हैं। इसके लिए करीब 21 नाम मुख्यमंत्री कार्यालय भेजे गए हैं। सूत्रों की माने इस लिस्ट में दवा माफियाओं और NRHM के आरोपी का दबदबा देखने को मिल सकता है। इनके ही करीबी डॉक्टरों का फिर से लिस्ट में नाम देखने को मिल सकता है। पर्दाफाश जल्द ही उन डॉक्टरों के नामों का खुलासा करेगी,​ जिनको CMO बनाया जा रहा है। साथ ही, पर्दाफाश आपको ये भी बताएगा कि, दवा माफिया  के साथ-साथ CMO ट्रांसफर में किसका किसका गठजोड़ है?

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के हटने की वजह की हो रही चर्चा
वहीं, प्रदेश में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के हटने की भी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। कहा जा रहा है कि, स्वास्थ्य विभाग में चल रहे बड़े खेल के कारण उनको स्वास्थ्य विभाग से हटाया गया है।

 

