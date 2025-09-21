Viral Video: खर्चों से परेशान पिता ने अक्षय कुमार के Meme का लिया सहारा, यूजर्स ले रहे मज़े

  1. हिन्दी समाचार
जब भी किसी मीम की बात आए तो भला बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की जिक्र न हो तो बेकार है। एक्टर जैसे फिल्मों में फनी  हैं वैसे ही रियल लाइफ में भी मज़ाकिया हैं।वेलकम, फिर हेरा-फेरी, भागम भाग, मुझसे शादी करोगी और खट्टा मीठा..ये वो फिल्में हैं जिनके Memes सोशल मीडिया पर भावनाएं व्यक्त करने का मजेदार माध्यम हैं। अब एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है जिसमें नए-नवेले पिता बने एक शख्स ने बच्चे की जरूरत के सामान के खर्चों से परेशान होकर एक वीडियो बनाया। इस वीडियो में उसने अपनी भावनाएं अक्षय कुमार की फिल्म खट्टा मीठा के एक मीम के माध्यम से व्यक्त की हैं। इसके बाद यूजर्स खूब मजे लें रहे हैं और बहुत फनी फनी कमेंट्स कर रहे हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

और खर्चा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता

इसे फनी वीडियो को  इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। वीडियो में आपको तीन लोग दिखाई देंगे जिसमें पति-पत्नी और उनको छोटा सा बच्चा बैठा है। आसपास बेबी केयर प्रोडक्ट्स रखे हैं और शख्स अपना सिर ये कहते हुए पीट रहा है कि बस! और खर्चा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वीडियो में उसकी बीवी मीम में राजपाल यादव का कैरेक्टर प्ले करते हुए शख्स का शांत कराती हुई दिखाई दे रही है।

 

 

