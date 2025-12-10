VIDEO: ऐतिहासिक शहर में हुआ बड़ा हादसा, दो बहुमंजिला ईमारते गिरी, 19 की मौत 16 घायल, मरने वालों में बच्चे भी शामिल

नई दिल्ली। मोरक्को (morocco) के ऐतिहासिक शहर में दो बहुमंजिला ईमारते गिर गई (Two multi-storey buildings collapsed)। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई और 16 घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। दो चार-मंज़िला इमारतें अल-मुस्तकबल इलाके में थीं। इमारत गिरने के समय इन इमारतों में कुल आठ परिवार रह रहे थे। पुलिस और सिविल प्रोटेक्शन टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य में जुट गई।

मोरक्को की सरकारी एजेंसी ने कहा कि घायलों को फेस के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सेंटर (University Hospital Center) ले जाया गया। इस घटना ने मोरक्को के शहरों में असुरक्षित और पुरानी इमारतों को लेकर चिंता फिर से बढ़ा दी है। पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैै। पिछले साल फरवरी में, शहर के पुराने इलाके में एक घर गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई थी। पूरे देश में इमारतें गिरने की घटनाएं बार-बार होती रहती हैं। 2016 में एक हफ़्ते के अंदर दो जानलेवा इमारतों के गिरने से माराकेश में कई लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। अल जज़ीरा की लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में एक सरकारी असेसमेंट में माराकेश और आस-पास के इलाकों में 12,000 से ज़्यादा इमारतों को कमज़ोर बताया गया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अधिकारियों ने कहा है कि उसी साल मोरक्को में आए बड़े भूकंपों के बाद कई इमारतें और कमज़ोर हो गई है। अधिकारी बचाव का काम जारी रखे हुए हैं और बुधवार को हुई इमारत गिरने के कारण की जांच शुरू कर दी है।