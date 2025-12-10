  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. VIDEO: ऐतिहासिक शहर में हुआ बड़ा हादसा, दो बहुमंजिला ईमारते गिरी, 19 की मौत 16 घायल, मरने वालों में बच्चे भी शामिल

VIDEO: ऐतिहासिक शहर में हुआ बड़ा हादसा, दो बहुमंजिला ईमारते गिरी, 19 की मौत 16 घायल, मरने वालों में बच्चे भी शामिल

मोरक्को के ऐतिहासिक शहर में दो बहुमंजिला ईमारते गिर गई। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई और 16 घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। दो चार-मंज़िला इमारतें अल-मुस्तकबल इलाके में थीं। इमारत गिरने के समय इन इमारतों में कुल आठ परिवार रह रहे थे। पुलिस और सिविल प्रोटेक्शन टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य में जुट गई।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। मोरक्को (morocco) के ऐतिहासिक शहर में दो बहुमंजिला ईमारते गिर गई (Two multi-storey buildings collapsed)। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई और 16 घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। दो चार-मंज़िला इमारतें अल-मुस्तकबल इलाके में थीं। इमारत गिरने के समय इन इमारतों में कुल आठ परिवार रह रहे थे। पुलिस और सिविल प्रोटेक्शन टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य में जुट गई।

पढ़ें :- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बड़ा भारत का कद: राजनाथ सिंह, मोरक्को में भारतीय प्रवासियों से की बातचीत, प्रवासी महिलाओं के लिए कही बड़ी बात

मोरक्को की सरकारी एजेंसी ने कहा कि घायलों को फेस के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सेंटर (University Hospital Center) ले जाया गया। इस घटना ने मोरक्को के शहरों में असुरक्षित और पुरानी इमारतों को लेकर चिंता फिर से बढ़ा दी है। पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैै। पिछले साल फरवरी में, शहर के पुराने इलाके में एक घर गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई थी। पूरे देश में इमारतें गिरने की घटनाएं बार-बार होती रहती हैं। 2016 में एक हफ़्ते के अंदर दो जानलेवा इमारतों के गिरने से माराकेश में कई लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। अल जज़ीरा की लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में एक सरकारी असेसमेंट में माराकेश और आस-पास के इलाकों में 12,000 से ज़्यादा इमारतों को कमज़ोर बताया गया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अधिकारियों ने कहा है कि उसी साल मोरक्को में आए बड़े भूकंपों के बाद कई इमारतें और कमज़ोर हो गई है। अधिकारी बचाव का काम जारी रखे हुए हैं और बुधवार को हुई इमारत गिरने के कारण की जांच शुरू कर दी है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पूर्व भारतीय बल्लेबाज दिनेश कार्तिक बने हंड्रेड टीम लंदन स्पिरिट के मेंटर और बैटिंग कोच

पूर्व भारतीय बल्लेबाज दिनेश कार्तिक बने हंड्रेड टीम लंदन स्पिरिट के मेंटर...

Aadhaar Photocopy New Rule : अब होटल, एयरपोर्ट पर नहीं देनी होगी आधार की फोटोकॉपी, UIDAI ला रहा ये नया नियम

Aadhaar Photocopy New Rule : अब होटल, एयरपोर्ट पर नहीं देनी होगी...

VIDEO: ऐतिहासिक शहर में हुआ बड़ा हादसा, दो बहुमंजिला ईमारते गिरी, 19 की मौत 16 घायल, मरने वालों में बच्चे भी शामिल

VIDEO: ऐतिहासिक शहर में हुआ बड़ा हादसा, दो बहुमंजिला ईमारते गिरी, 19...

यूपी में बढ़ सकती है SIR की अवधि, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आयोग को पत्र लिखा, 80 फीसदी फॉर्म आ चुके हैं वापस

यूपी में बढ़ सकती है SIR की अवधि, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने...

Tirumala TTD Silk Dupatta Scam : अब तिरुपति देवस्थानम में सामने आया सिल्क दुपट्टा घोटाला, 54 करोड़ रुपये की हुई हेरफेरी

Tirumala TTD Silk Dupatta Scam : अब तिरुपति देवस्थानम में सामने आया...

पंचायत के अभिनेता जितेंद्र कुमार रेमो डिसूजा की फिल्म टेढ़ी हैं पर मेरी हैं में दिखेंगे लीड रोल में

पंचायत के अभिनेता जितेंद्र कुमार रेमो डिसूजा की फिल्म टेढ़ी हैं पर...