10000mAh बैटरी वाला फोन Dimensity 8500 प्रोसेसर के साथ गीकबेंच पर हुआ लिस्ट, कई स्पेक्स आए सामने

Honor Power 2 5G: ऑनर कंपनी बड़ी बैटरी वाले नए ‘पावर’ फोन पर काम कर रही है। यह डिवाइस Honor Power 2 नाम के साथ लॉन्च होने की उम्मीद है। इस बीच, अपकमिंग स्मार्टफोन को बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म गीकबेंच पर लिस्ट किया गया है। इस लिस्टिंग में फोन के प्रोसेसर, रैम सहित कई अहम स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा हो गया है।

गीकबेंच पर Honor Power 2 (संभावित) को Honor SER-AN00 मॉडल नंबर के साथ लिस्ट किया गया है। इसे सिंगल-कोर में 1709 प्वाइंट्स बेंचमार्क स्कोर प्राप्त हुए हैं और मल्टी-कोर में 6532 स्कोर मिला है। 25 दिसंबर की ही है। इस फोन को सबसे पहले चीनी मार्केट में लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसके भारत में पेश किए जाने की संभावना बहुत कम है।

गीकबेंच लिस्टिंग से पता चलता है कि Honor Power 2 को MediaTek Dimensity 8500 चिपसेट पर लॉन्च किया जा सकता है। यह मोबाइल सीपीयू अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। यह ऑक्टा-कोर प्रोसेसर 2.20गीगाहर्ट्ज़ की बेस फ्रिक्वेंसी के साथ आएगा। इसमें 3.20गीगाहर्ट्ज़ ट्राई-कोर शामिल रहेगा और प्राइम-कोर 3.40गीगाहर्ट्ज़ तक की हाई क्लॉक स्पीड पर रन कर सकेगा।

गीकबेंच पर ऑनर का अपकमिंग 5जी फोन 12GB RAM कैपेसिटी के साथ लिस्ट हुआ है। कंपनी इसे 8GB RAM पर भी लॉन्च कर सकती है। ग्राफिक्स के लिए इस फोन में Mali-G720 MC8 जीपीयू दिया जाएगा। लीक्स की मानें तो बात करें तो Honor Power 2 में 10,080mAh की बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च किया जा सकता है। यह अब तक की सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन होगा। इसमें 80W फास्ट चार्जिंग तकनीक भी दी जा सकती है।

Honor Power 2 को 2640 x 1200 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली 6.79-इंच की 1.5K स्क्रीन के साथ मार्केट में उतारा जा सकता है। यह OLED पैनल पर बनी फ्लैट डिस्प्ले बताई जा रही है जिसपर 120हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिल सकता है। वहीं फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP बैक कैमरा और 16MP सेल्फी सेंसर दिए जाने की की बात कही जा रही है।