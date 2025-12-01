Vivo S50 Pro Mini गीकबेंच पर हुआ स्पॉट; डिवाइस के प्रोसेसर, OS और मेमोरी की डिटेल आयी सामने

Vivo S50 Pro Mini spotted on Geekbench: वीवो चीन में वीवो S50 सीरीज़ लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें वीवो S50 और वीवो S50 प्रो मिनी शामिल हैं। दिसंबर में लॉन्च कन्फर्म हो गया है, और दोनों फोन पहले ही अलग-अलग सर्टिफिकेशन लिस्टिंग में दिखने लगे हैं। इससे पहले, स्टैंडर्ड वीवो S50 को गीकबेंच पर देखा गया था, और अब वीवो S50 प्रो मिनी भी प्लेटफॉर्म पर दिखा है, जिससे कुछ खास डिटेल्स सामने आई हैं।

लिस्टिंग को सबसे पहले टिपस्टर Anvin ने X पर देखा था, जिसमें डिवाइस का मॉडल नंबर V2527A दिखाया गया है। हालांकि गीकबेंच ने फोन के नाम को साफ तौर पर कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह Vivo S50 Pro Mini है। प्रोटोटाइप ने 2778 का सिंगल-कोर स्कोर और 9344 का मल्टी-कोर स्कोर हासिल किया। इसमें डुअल-क्लस्टर CPU कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें दो कोर 3.80GHz पर और छह कोर 3.32GHz पर क्लॉक किए गए हैं। सोर्स कोड एड्रेनो 829 GPU की मौजूदगी को और कन्फर्म करता है, जो बताता है कि डिवाइस स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 पर चलता है, जिसे हाल ही में अनाउंस किया गया था। टेस्ट की गई यूनिट Android 16 पर चल रही थी जिसका सॉफ्टवेयर वर्जन PD2527C_A_16.0.10.0.W10 था, जिसे 16GB RAM के साथ पेयर किया गया था।

इससे पहले, वीवो के प्रोडक्ट मैनेजर ने कन्फर्म किया था कि S50 प्रो मिनी में स्नैपड्रैगन 8 Gen 5, LPDDR5X अल्ट्रा RAM, UFS 4.1 स्टोरेज और S50 प्रो मिनी मॉडल के लिए 3 मिलियन से ज़्यादा AnTuTu स्कोर होगा। उन्होंने आने वाले डिवाइस के डिज़ाइन और कई खास फीचर्स के बारे में भी बताया। उनके मुताबिक, स्मार्टफोन में 6.31-इंच का फ्लैट डिस्प्ले, एक VCS अल्ट्रा-सेंसिटिव बायोनिक मेन कैमरा, एक सोनी IMX882 पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, एक 50MP फ्रंट कैमरा, सेल्फी के लिए एंटी-डिस्टॉर्शन सॉफ्ट लाइट और एक फ्लैगशिप-ग्रेड ऑल-फोकल-लेंथ ज़ूम फ्लैश होगा।

इसके अलावा, S50 Pro Mini में 6500mAh की ब्लू ओशन बैटरी, 90W वायर्ड चार्जिंग (जैसा कि पहले 3C से पता चला था), 40W वायरलेस चार्जिंग, एक X-एक्सिस लीनियर मोटर, एक 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट 2.0 सेंसर, और IP69 + IP68 वॉटर-रेसिस्टेंस रेटिंग शामिल होने की उम्मीद है।