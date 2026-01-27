iQOO 15R की लॉन्च डेट का ऐलान, इस दिन भारत में स्मार्टफोन की होगी एंट्री

iQOO 15R India Launch Date : वीवो सब-ब्रांड आईकू ने इंडियन मार्केट के लिए अपने आने वाले स्मार्टफोन iQOO 15R की लॉन्च डेट ऑफिशियली कन्फर्म कर दी है। यह डिवाइस 24 फरवरी 2026 को लॉन्च होगा। लॉन्च डेट के साथ, ब्रांड ने फोन का डिज़ाइन भी टीज़ किया है, हालांकि अभी तक कोई स्पेसिफिकेशन्स ऑफिशियली शेयर नहीं किए गए हैं। इस डिवाइस के लिए माइक्रोसाइट Amazon India और iQOO की ऑफिशियल इंडिया वेबसाइट पर पहले से ही लाइव है, जिससे यह कन्फर्म होता है कि यह स्मार्टफोन इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ऑनलाइन लॉन्च किया जाएगा।

iQOO 15R के पहले दिखाए गए डिज़ाइन में iQOO Z11 Turbo से साफ समानताएं दिखती हैं, जिसे हाल ही में चीन में लॉन्च किया गया था। दोनों डिवाइस के कैमरा लेआउट और ओवरऑल रियर पैनल स्टाइलिंग काफी मिलते-जुलते लगते हैं। टीज़र के अलावा, iQOO 15R को पहले Geekbench पर भी देखा गया था। लिस्टिंग से पता चला था कि प्रोटोटाइप डिवाइस में Snapdragon 8 Gen 5 SoC था, जिसमें 8GB रैम और Android 16 था। दिलचस्प बात यह है कि बेंचमार्क लिस्टिंग में बताया गया डिज़ाइन और चिपसेट, iQOO Z11 Turbo में मिलने वाले फीचर्स से मिलते-जुलते हैं। इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि iQOO 15R भारतीय बाज़ार के लिए चीनी मॉडल का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है।

गीकबेंच पर आने से पहले, यह डिवाइस पहले ही कई सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर दिख चुका था। इसे सबसे पहले ब्लूटूथ SIG पर देखा गया था, जिसके बाद SERIM, EEC, इंडोनेशिया के SDPPI और भारत के BIS सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर इसकी लिस्टिंग हुई। BIS लिस्टिंग ने पहले ही भारत में लॉन्च का संकेत दिया था, जिसे अब ब्रांड ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म कर दिया है।

अभी तक, iQOO ने iQOO 15R के किसी भी आधिकारिक स्पेसिफिकेशन्स या फीचर्स का खुलासा नहीं किया है। आने वाले दिनों में और डिटेल्स शेयर किए जाने की उम्मीद है। अगर यह डिवाइस वाकई में रीब्रांडेड iQOO Z11 Turbo निकलता है, तो इसमें वही स्पेसिफिकेशन्स होने की संभावना है, लेकिन इसकी पुष्टि तभी हो पाएगी जब iQOO आधिकारिक तौर पर स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा करेगा।