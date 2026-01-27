  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. iQOO 15R की लॉन्च डेट का ऐलान, इस दिन भारत में स्मार्टफोन की होगी एंट्री

iQOO 15R की लॉन्च डेट का ऐलान, इस दिन भारत में स्मार्टफोन की होगी एंट्री

iQOO 15R India Launch Date : वीवो सब-ब्रांड आईकू ने इंडियन मार्केट के लिए अपने आने वाले स्मार्टफोन iQOO 15R की लॉन्च डेट ऑफिशियली कन्फर्म कर दी है। यह डिवाइस 24 फरवरी 2026 को लॉन्च होगा। लॉन्च डेट के साथ, ब्रांड ने फोन का डिज़ाइन भी टीज़ किया है, हालांकि अभी तक कोई स्पेसिफिकेशन्स ऑफिशियली शेयर नहीं किए गए हैं। इस डिवाइस के लिए माइक्रोसाइट Amazon India और iQOO की ऑफिशियल इंडिया वेबसाइट पर पहले से ही लाइव है, जिससे यह कन्फर्म होता है कि यह स्मार्टफोन इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ऑनलाइन लॉन्च किया जाएगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

iQOO 15R India Launch Date : वीवो सब-ब्रांड आईकू ने इंडियन मार्केट के लिए अपने आने वाले स्मार्टफोन iQOO 15R की लॉन्च डेट ऑफिशियली कन्फर्म कर दी है। यह डिवाइस 24 फरवरी 2026 को लॉन्च होगा। लॉन्च डेट के साथ, ब्रांड ने फोन का डिज़ाइन भी टीज़ किया है, हालांकि अभी तक कोई स्पेसिफिकेशन्स ऑफिशियली शेयर नहीं किए गए हैं। इस डिवाइस के लिए माइक्रोसाइट Amazon India और iQOO की ऑफिशियल इंडिया वेबसाइट पर पहले से ही लाइव है, जिससे यह कन्फर्म होता है कि यह स्मार्टफोन इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ऑनलाइन लॉन्च किया जाएगा।

पढ़ें :- iQOO 15 Ultra अगले महीने करने जा रहा डेब्यू, कंपनी ने लॉन्च टाइमलाइन किया कंफर्म

iQOO 15R के पहले दिखाए गए डिज़ाइन में iQOO Z11 Turbo से साफ समानताएं दिखती हैं, जिसे हाल ही में चीन में लॉन्च किया गया था। दोनों डिवाइस के कैमरा लेआउट और ओवरऑल रियर पैनल स्टाइलिंग काफी मिलते-जुलते लगते हैं। टीज़र के अलावा, iQOO 15R को पहले Geekbench पर भी देखा गया था। लिस्टिंग से पता चला था कि प्रोटोटाइप डिवाइस में Snapdragon 8 Gen 5 SoC था, जिसमें 8GB रैम और Android 16 था। दिलचस्प बात यह है कि बेंचमार्क लिस्टिंग में बताया गया डिज़ाइन और चिपसेट, iQOO Z11 Turbo में मिलने वाले फीचर्स से मिलते-जुलते हैं। इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि iQOO 15R भारतीय बाज़ार के लिए चीनी मॉडल का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है।

गीकबेंच पर आने से पहले, यह डिवाइस पहले ही कई सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर दिख चुका था। इसे सबसे पहले ब्लूटूथ SIG पर देखा गया था, जिसके बाद SERIM, EEC, इंडोनेशिया के SDPPI और भारत के BIS सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर इसकी लिस्टिंग हुई। BIS लिस्टिंग ने पहले ही भारत में लॉन्च का संकेत दिया था, जिसे अब ब्रांड ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म कर दिया है।

अभी तक, iQOO ने iQOO 15R के किसी भी आधिकारिक स्पेसिफिकेशन्स या फीचर्स का खुलासा नहीं किया है। आने वाले दिनों में और डिटेल्स शेयर किए जाने की उम्मीद है। अगर यह डिवाइस वाकई में रीब्रांडेड iQOO Z11 Turbo निकलता है, तो इसमें वही स्पेसिफिकेशन्स होने की संभावना है, लेकिन इसकी पुष्टि तभी हो पाएगी जब iQOO आधिकारिक तौर पर स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा करेगा।

पढ़ें :- iQOO Z11 Turbo के प्रोसेसर का खुलासा, अल्ट्रासोनिक 3D फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आएगा फोन
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

iQOO 15R की लॉन्च डेट का ऐलान, इस दिन भारत में स्मार्टफोन की होगी एंट्री

iQOO 15R की लॉन्च डेट का ऐलान, इस दिन भारत में स्मार्टफोन...

Vivo X200T 5G launched : वीवो X200T 5G हुआ भारत में लॉन्च , जाने पावरफुल प्रोसेसर और कैमरा

Vivo X200T 5G launched : वीवो X200T 5G हुआ भारत में लॉन्च...

OPPO का अगले K-सीरीज़ स्मार्टफोन को भारत में जल्द होगा लॉन्च, फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट लाइव

OPPO का अगले K-सीरीज़ स्मार्टफोन को भारत में जल्द होगा लॉन्च, फ्लिपकार्ट...

1.5 इंच AMOLED डिस्प्ले और 170+ स्पोर्ट्स मोड वाली Amazfit Active Max स्मार्टवॉच लॉन्च, चेक करें कीमत

1.5 इंच AMOLED डिस्प्ले और 170+ स्पोर्ट्स मोड वाली Amazfit Active Max...

'AI गॉडफादर' के यान लेकन का मेटा से इस्तीफा, बोले- LLM की अंधी दौड़ में फंस चुकी है सिलिकन वैली, रोक रही है इनोवेशन

'AI गॉडफादर' के यान लेकन का मेटा से इस्तीफा, बोले- LLM की...

HyperX Omen 15 गेमिंग लैपटॉप HP इंडिया की वेबसाइट पर हुआ लिस्ट, कीमत व जरूरी डिटेल्स आयी सामने

HyperX Omen 15 गेमिंग लैपटॉप HP इंडिया की वेबसाइट पर हुआ लिस्ट,...