50MP Sony LYT-700 OIS सेंसर के साथ iQOO 15R भारत में होगा लॉन्च, ब्रांड ने किया कंफर्म

iQOO 15R Camera Specifications : आईकू ने अब डिवाइस में मिलने वाले मेन रियर कैमरा सेंसर का खुलासा कर दिया है, और इस डिटेल को अपने ऑफिशियल X हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करके कन्फर्म किया है। iQOO 15R में उम्मीद के मुताबिक 200MP Samsung HP5 के बजाय 50MP Sony LYT-700 OIS सेंसर होगा।
ब्रांड ने जब पहली बार iQOO 15R के डिज़ाइन को टीज़ किया था, तो यह काफी हद तक iQOO Z11 Turbo जैसा लग रहा था, जिसे चीन में अनाउंस किया गया था। उस समय टीज़ किए गए दूसरे स्पेसिफिकेशन्स – जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 SoC, Q2 सुपर कंप्यूटिंग चिप, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक डेडिकेटेड नेटवर्क एन्हांसमेंट चिप, 6.5K आइस कोर VC कूलिंग सिस्टम, 7,600mAh बैटरी, और 100W फ्लैश चार्ज – से यह और भी लगा कि iQOO 15R, iQOO Z11 Turbo का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है।
हालांकि, अब ऐसा लगता है कि iQOO ने कैमरा हार्डवेयर में कुछ बदलाव किए हैं, और Z11 Turbo में मिलने वाले 200MP सैमसंग HP5 सेंसर को हटा दिया है। एक्स पर एक पोस्ट के अनुसार, iQOO 15R में OIS सपोर्ट के साथ 50MP Sony LYT-700 प्राइमरी रियर कैमरा होगा। बाकी कैमरों के बारे में डिटेल्स नहीं बताई गईं, लेकिन टिपस्टर गैजेट्सडेटा ने दिसंबर में दावा किया था कि इस फोन में iQOO Z11 Turbo की तरह ही 32MP का फ्रंट-फेसिंग सेल्फी कैमरा होगा।
इसके साथ ही, iQOO ने यह भी कन्फर्म किया है कि iQOO 15R OriginOS 6 के साथ आएगा, साथ ही चार बड़े OS अपग्रेड और छह साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट का वादा भी किया गया है।