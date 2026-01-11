iQOO Z11 Turbo के प्रोसेसर का खुलासा, अल्ट्रासोनिक 3D फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आएगा फोन

iQOO Z11 Turbo Specifications: आईकू के अपकमिंग डिवाइस iQOO Z11 Turbo की लॉन्च डेट 15 जनवरी, 2026 जैसे-जैसे करीब आ रही है, इस स्मार्टफोन के बारे में लगभग हर दिन नई डिटेल्स सामने आ रही हैं। इसके अलावा, अब इस डिवाइस के लिए नए टीज़र शेयर किए गए हैं, जो इस स्मार्टफोन के नेटवर्क स्पेसिफिकेशन्स के बारे में और जानकारी देते हैं।

iQOO Z11 Turbo के टीज़र में यह पता चला है कि iQOO Z11 Turbo एक अपग्रेडेड ई-स्पोर्ट्स नेटवर्किंग सिस्टम के साथ आएगा, जो इन-हाउस Lei Ting Z1 (थंडर Z1) सिग्नल एन्हांसमेंट चिप से पावर्ड होगा। इसे कनेक्टिविटी परफॉर्मेंस को काफी बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रमोशनल मटेरियल के अनुसार, डिवाइस को 5GHz वाई-फाई कंडीशन में टेस्ट किया गया था, जिसमें राउटर और हैंडसेट के बीच चार दीवारें थीं, जिसके परिणामस्वरूप इसके पिछले मॉडल, iQOO Z10 Turbo की तुलना में गेमिंग में स्टटर में 76.47% की कमी आई।

Z11 Turbo फोन “寰宇电竞网络系统 2.0” (यूनिवर्स ई-स्पोर्ट्स नेटवर्क सिस्टम 2.0) भी पेश करता है, जो इंटेंस गेमिंग सेशन के दौरान ज़्यादा स्टेबल कनेक्टिविटी का संकेत देता है। इसमें AI-पावर्ड गेमिंग नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन शामिल है, जो ऑटोमैटिक रूप से सबसे अच्छा उपलब्ध नेटवर्क चुनता है, साथ ही एक AI इंटरफेरेंस प्रेडिक्शन मॉडल भी है जो बिना मैन्युअल स्विचिंग के सिग्नल में रुकावट का समझदारी से अनुमान लगा सकता है।

बेहतर नेविगेशन सटीकता के लिए, डिवाइस डुअल-फ्रीक्वेंसी GPS को सपोर्ट करता है, जो ज़्यादा सटीक लोकेशन ट्रैकिंग देता है। हार्डवेयर के मामले में, इसमें 24-एंटीना सराउंड डिज़ाइन है, जो यह बताता है कि डिवाइस को कैसे भी पकड़ा जाए (हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, या कैज़ुअल ग्रिप), सिग्नल रिसेप्शन ज़्यादा मज़बूत और स्थिर होगा।

इसके अलावा, यह भी कन्फर्म हो गया है कि iQOO Z11 Turbo में अल्ट्रासोनिक 3D फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, जो थोड़ी गीली उंगलियों से भी तेज़ी से अनलॉक करने में मदद करेगा। इसके अलावा, यह भी कन्फर्म हो गया है कि डिवाइस में स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 SoC होगा जिसका AnTuTu स्कोर 3.59 मिलियन है। इसमें LPDDR5X Ultra (9600Mbps) RAM, 144Hz रिफ्रेश रेट, 3200Hz इंस्टेंटेनियस टच सैंपलिंग रेट, 74.42mm ग्रिप चौड़ाई, 7.9mm मोटाई और 202g वज़न होगा। यह भी कन्फर्म हो गया है कि स्मार्टफोन में UFS 4.1 स्टोरेज, एक Q2 गेमिंग चिप, आइस डोम डुअल-नेट आइस कूलिंग सिस्टम, 200MP मेन कैमरा, 7600mAh बैटरी और डायरेक्ट पावर सप्लाई मोड 2.0 होगा।

यह भी कन्फर्म हो गया है कि iQOO Z11 Turbo फोन IP68 और IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के साथ आएगा। इसमें iQOO 15 स्मार्टफोन जैसा ही मॉन्स्टर ओवरक्लॉकिंग इंजन भी है। ऑफिशियल दावों के अनुसार, नेटिव 60fps+ हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स वाले बड़े ओपन-वर्ल्ड मोबाइल गेम्स में, यह डिवाइस 30 मिनट के गेमप्ले के बाद भी 60fps का एवरेज फ्रेम रेट बनाए रखता है, जिसमें एवरेज पावर कंजम्पशन 4.54W जितना कम होता है। पोलर नाइट ब्लैक, स्काई व्हाइट, लाइट पिंक और फ्लोटिंग लाइट (कैंगलांग फ्लोटिंग लाइट) कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा।