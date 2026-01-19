iQOO 15 Ultra अगले महीने करने जा रहा डेब्यू, कंपनी ने लॉन्च टाइमलाइन किया कंफर्म

iQOO 15 Ultra Launch Timeline : स्मार्टफोन ब्रांड आईकू ने चीनी मार्केट में अपना iQOO Z11 Turbo स्मार्टफोन पेश किया था। अब यह ब्रांड देश में एक नया स्मार्टफोन iQOO 15 Ultra लॉन्च करने जा रहा है। इस डिवाइस के लॉन्च के बारे में इस महीने की शुरुआत में ही बताया गया था। आज, इस स्मार्टफोन की लॉन्च टाइमलाइन की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है।

iQOO 15 Ultra के फरवरी की शुरुआत में चीनी मार्केट में लॉन्च होने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई है। इस आने वाले डिवाइस के लिए माइक्रोसाइट भी iQOO चाइना की वेबसाइट पर लाइव कर दी गई है। इस डिवाइस की खरीद पर लकी बैग के लिए प्री-ऑर्डर अब चीन में शुरू हो गए हैं। इच्छुक ग्राहक 4124 युआन का लकी बैग सिर्फ 9.9 युआन में खरीद सकते हैं, जिसमें कई खास फायदे मिलेंगे, जैसे एक साल की एक्सटेंडेड वारंटी, लाइफटाइम मोबाइल फोन क्लीनिंग और मेंटेनेंस, एक साल का वॉटर इनलेट प्रोटेक्टर, 24 महीने तक बिना ब्याज की किश्तें, ट्रेड-इन प्रोग्राम में 1500 युआन तक की सब्सिडी, 99 युआन गेम ट्रांसफर सब्सिडी (सिर्फ 2000 यूनिट के लिए), नए डिवाइस पर मेंबरशिप फायदों में 1200 युआन तक की छूट और भी बहुत कुछ।

हालांकि कंपनी ने अभी तक इस डिवाइस का डिज़ाइन नहीं बताया है, लेकिन ऊपर दी गई टीज़र इमेज से पता चलता है कि iQOO 15 Ultra स्मार्टफोन में कूलिंग फैन होगा। यह डिवाइस खास तौर पर गेमर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है और कहा जा रहा है कि यह नेक्स्ट-जेनरेशन परफॉर्मेंस देगा। ब्रांड ने कंट्रोल की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया है, गेम स्ट्रीमिंग अनुभव को फिर से बनाया है और टेक्नोलॉजिकल एस्थेटिक्स को भी फिर से गढ़ा है।

इससे पहले, एक कथित iQOO 15 Ultra डिवाइस 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया था, जिससे पता चला था कि यह स्मार्टफोन 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। चूंकि यह डिवाइस अगले महीने की शुरुआत में लॉन्च होने वाला है, इसलिए उम्मीद है कि iQOO जल्द ही इस डिवाइस से जुड़ी और डिटेल्स बताना शुरू करेगा।