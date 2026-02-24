Snapdragon 8 Gen 5 SoC और 6.5K आइस कोर VC कूलिंग सिस्टम के साथ iQOO 15R 5G भारत में लॉन्च

iQOO 15R 5G launched in India : स्मार्टफोन ब्रांड iQOO ने आखिरकार भारतीय बाजार में अपना बिल्कुल नया iQOO 15R 5G स्मार्टफोन पेश कर दिया है। इसमें Snapdragon 8 Gen 5 SoC (3.5Mn+ AnTuTu स्कोर) है, जिसे LPDDR5X Ultra RAM और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। इसमें एक डेडिकेटेड नेटवर्क एनहांसमेंट चिप और एक Q2 सुपर कंप्यूटिंग चिप है।

iQOO 15R 5G में 6.59-इंच 1.5K 144Hz AMOLED आईकेयर डिस्प्ले है जो 5000 nits लोकल पीक ब्राइटनेस और 3200Hz इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट देता है। इसमें आई प्रोटेक्शन मोड 2.0 है जो ऐसे फीचर्स देता है – यूज़र्स के लिए स्लीप मोड जो रात में मेलाटोनिन प्रोडक्शन में रुकावट कम करने के लिए कलर टेम्परेचर को समझदारी से एडजस्ट करता है, 1 nit स्लीप स्क्रीन जो बहुत कम ब्राइटनेस पर भी क्लियर रहती है, ड्राई आई कम्फर्ट के लिए कलर टेम्परेचर रेंज, और मोशन प्रॉम्प्ट जो डायनामिक विज़ुअल क्यूज़ का इस्तेमाल करके परेशानी को 87% तक कम करते हैं। डिस्प्ले HDR10+ सपोर्ट और एक अल्ट्रासोनिक 3D फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है।

नया आईकू स्मार्टफोन OIS सपोर्ट के साथ 50MP Sony LYT-700V मेन कैमरा और पीछे की तरफ 8MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा के साथ आता है, जबकि 32MP का सेल्फी कैमरा (90-डिग्री वाइड-एंगल सपोर्ट) है। इसमें NICE कैमरा एल्गोरिदम, सुपर नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, मल्टीफोकल पोर्ट्रेट, अपग्रेडेड लाइव फोटो जैसे फीचर्स होंगे, जबकि स्मार्टफोन OIS के साथ 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेगा। डिवाइस में 6.5K आइस कोर VC कूलिंग सिस्टम है, जिसमें 7600 mAh की बैटरी है और यह 100W फ्लैश चार्ज और एडवांस्ड बाईपास चार्जिंग को सपोर्ट करता है। स्मार्टफोन 33 मिनट में 50% तक चार्ज हो सकता है। यह IP68 और IP69 रेटिंग, ब्लूटूथ 6.0, WiFi 7, NFC और IR ब्लास्टर के साथ आता है। यह 7.90 mm पतला है।

ओरिजिन OS 6 के साथ, यूज़र्स को एंड्रॉयड और iOS दोनों पर वन-टैप ट्रांसफर, प्राइवेट स्पेस और ओरिजिन आइलैंड जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। क्रॉस-डिवाइस कनेक्टिविटी फीचर्स में क्रॉस-डिवाइस फाइल ट्रांसफर, स्क्रीन मिररिंग और रिमोट PC एक्सेस शामिल हैं। स्मार्टफोन में AI फोर सीजन, AI मैजिक मूव, AI UHD, AI इरेज़, AI रिफ्लेक्शन इरेज़, AI कैप्शन और AI इमेज एक्सपैंडर जैसे AI फीचर्स होंगे। इसे 4 OS अपग्रेड और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलने का दावा किया गया है। गेमिंग फीचर्स- मैनुअल वीडियो रिकॉर्डिंग, 144fps गेम फ्रेम इंटरपोलेशन, हार्डवेयर-लेवल गेम आई प्रोटेक्शन, गेमिंग हाइपरसेंस ऑडियो और अल्ट्रा-स्टेबल फ्रेम रेट। दावा है कि यह 5 साल तक स्मूथ, भरोसेमंद एक्सपीरियंस देगा।

iQOO 15R 5G की उपलब्धता

यह डिवाइस ट्रायम्फ सिल्वर और डार्क नाइट कलर में आता है। इसमें तीन स्टोरेज ऑप्शन हैं-

8/256GB- Rs 44,999

12/256GB- Rs 47,999

12/512GB- Rs 52,999

कंपनी Rs 6,833/महीने से शुरू होने वाली नो कॉस्ट EMI दे रही है। प्री-बुकिंग आज दोपहर 1 बजे से Amazon, iQOO.com, रिलायंस डिजिटल स्टोर्स, वीवो एक्सक्लूसिव स्टोर्स और आस-पास के स्टोर्स पर शुरू होगी। प्री-बुक यूज़र्स के लिए ऑफिशियल सेल 2 मार्च को सुबह 10 बजे शुरू होगी, जबकि नॉन-प्री-बुक यूज़र्स के लिए सेल 3 मार्च को दोपहर 12 बजे शुरू होगी। जो कंज्यूमर डिवाइस को प्री-बुक करेंगे, उन्हें ये फायदे मिलेंगे – HDFC/ Axis बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन पर Rs 4000 का इंस्टेंट डिस्काउंट, और Rs 1,899 कीमत का iQOO/Vivo TWS बिल्कुल फ्री।