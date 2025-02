वीडियो कॉल पर महिला ने पति को लगवाई संगम में डुबकी, देखें वीडियो

Woman Dipping Her Phone In The Sangam: महाकुंभ मेले में ‘आईआईटियन बाबा’ से लेकर ‘मस्कुलर बाबा’ या मोनालिसा की खूबसूरती तक के वीडियो खूब पॉपुलर हुए। हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में एक महिला ने संगम में स्नान का एक अलग ही लेवल दिखा दिया।

वीडियो में महिला अपने पति के साथ वीडियो कॉल पर बात करते हुए अपने फोन को पवित्र संगम के पानी में डुबोती हुई नजर आ रही है जिसे देख सोशल मीडिया यूजर्स खूब चटकारे ले रहे हैं। पवित्र नदियों में अमृत स्नान से न केवल शारीरिक शुद्धि होती है, बल्कि व्यक्ति की आत्मा भी पवित्र हो जाती है।

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुंभ नहाने आई महिला फोन पर वीडियो कॉल के जरिए पति से बात कर रही थी और फिर उसे भी संगम में स्नान का लाभ दिलवाने के लिए महिला ने अपने फोन को संगम के पानी में डुबकी लगवा दी। महिला फोन के स्क्रीन को भी दिखाती नजर आती है, जिसमें उसका पति वीडियो कॉल पर है।



इसके बाद महिला संगम में उतर कर मोबाइल फोन को एक के बाद एक 5 बार डुबकी लगवाती है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पांच बार फोन को पानी में डुबाने पर भी स्क्रीन पर शख्स नजर आ रहा है और फोन में कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद कॉल कट हो जाता है और वीडियो खत्म हो जाता है।