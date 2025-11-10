अभिषेक बच्चन पर टूटा दुखों का पहाड़,पोस्ट शेयर कर लिखा- मैं उनके पैर छूकर शुरु करता था शूटिंग …

  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) के करीबी का निधन हो गया है। उनका ये करीबी उनके साथ पिछले 27 सालों से साथ है। दरअसल, उनके मेकअप आर्टिस्ट अशोक सावंत (Makeup Artist Ashok Sawant) का हाल में निधन हो गया है। उन्हें याद करते हुए एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट (Emotional Post) शेयर किया है।

बता दें कि अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर मेकअप आर्टिस्ट अशोक सावंत (Makeup Artist Ashok Sawant) के साथ दो फोटो पोस्ट करते हुए एक इमोशनल नोट लिखा है। इस पोस्ट के साथ एक्टर ने कैप्शन में लिखा- “अशोक दादा और मैंने करीब 27 साल तक साथ काम किया। उन्होंने मेरी पहली फिल्म से ही मेरा मेकअप किया था। वो सिर्फ मेरी टीम का हिस्सा नहीं थे, बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा थे। उनके बड़े भाई दीपक पिछले करीब 50 सालों से मेरे पिता का मेकअप करते आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों से वो बीमार थे, इसलिए हर वक्त सेट पर नहीं आ पाते थे। लेकिन जब भी मैं शूटिंग करता था, वो एक दिन भी ऐसा नहीं होता था जब उन्होंने मुझसे बात न की हो। वो हमेशा यह पक्का करते थे कि उनका असिस्टेंट मेरा मेकअप ठीक से कर रहा है या नहीं। अशोक दादा बहुत ही प्यारे, शांत और मिलनसार इंसान थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, गले लगाने के लिए हमेशा तैयार और उनके बैग में हमेशा कुछ स्वादिष्ट नमकीन या भाकरवड़ी जरूर होती थी।

पैर छूकर मैं फिल्म की शूटिंग की शुरुआत करता था

एक्टर अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने अशोक दादा को याद करते हुए लिखा कि पिछली रात हमने उन्हें खो दिया। वो हमेशा पहले इंसान होते थे जिनके पैर छूकर मैं हर नई फिल्म की शूटिंग की शुरुआत करता था। अब आगे से मुझे आसमान की ओर देखकर यह यकीन करना होगा कि आप ऊपर से मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे। धन्यवाद दादा आपके प्यार, आपकी देखभाल, आपकी गरिमा, आपके हुनर और आपकी मुस्कान के लिए। ये सोचकर ही दिल टूट जाता है कि अब काम पर जाऊंगा और आप मेरे साथ नहीं होंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी हों, शांति में हों। दोबारा मिलने पर आपके उस प्यारे से ‘बेयर हग’ का इंतजार रहेगा। आत्मा को शांति मिले अशोक सावंत। ओम शांति।”

बता दें कि अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) और मेकअप आर्टिस्ट अशोक सावंत (Makeup Artist Ashok Sawant) पिछले 27 सालों से साथ काम कर रहे थे। अशोक ने उनका मेकअप उनकी पहली फिल्म रिफ्यूजी (2000) से किया था।

