Adobe Firefly AI : एडोब ने की फायरफ्लाई के लिए नए AI फीचर्स की घोषणा , कस्टम मॉडल पेश किए

Adobe Firefly AI : एडोब ने अपने एआई-आधारित प्लेटफॉर्म एडोब फायरफ्लाई के लिए नई क्षमताओं की घोषणा की है। इसमें उन्नत वीडियो और इमेज जनरेशन के साथ-साथ कस्टम एआई मॉडल के लिए समर्थन शामिल है। एडोब ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म एडोबी फायरफ्लाई के लिए कई नए फीचर्स की घोषणा की है। कंपनी का मकसद एक ही जगह पर कई AI टूल्स और मॉडल्स को जोड़कर क्रिएटिव काम को आसान बनाना है। अब यूजर बिना प्लेटफॉर्म बदले कंटेंट बना, एडिट और बेहतर कर सकते हैं।

इस अपडेट से वीडियो और इमेज जेनरेशन पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा, जिससे क्रिएटर्स को काम करने में काफी सुविधा मिलेगी।

चैटजीपीटी के अंदर Adobe Express और Adobe Acrobat भी उपलब्ध हैं। इसका मतलब है कि आप फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, ग्राफ़िक्स डिज़ाइन कर सकते हैं और पीडीएफ़ फ़ाइलों को ठीक कर सकते हैं, सब कुछ एक ही जगह पर, मुफ़्त में, बिना अलग-अलग ऐप्स पर स्विच किए।

कस्टम AI मॉडल्स की नई सुविधा

फायरफ्लाई में कस्टम AI मॉडल्स को पब्लिक बीटा में लॉन्च किया गया है।

इसकी मदद से यूजर अपनी इमेज के आधार पर AI को ट्रेन कर सकते हैं और खास स्टाइल या लुक तैयार कर सकते हैं। यह Feature Design , कलर और लाइटिंग को एक जैसा बनाए रखने में मदद करता है।

खास बात यह है कि ये मॉडल्स प्राइवेट रहते हैं, जिससे यूजर का डाटा सुरक्षित रहता है और कोई जानकारी बाहर शेयर नहीं होती।

एडोब का कहना है कि यह फीचर Illustration Styles , चरित्र की एकरूपता और दोहराने योग्य Photographic Aesthetics के लिए उपयुक्त है। यह रंग पैलेट, प्रकाश व्यवस्था और Design Elements जैसे विवरणों को बरकरार रखता है, जिससे रचनाकारों को परियोजनाओं में एकरूपता बनाए रखने में मदद मिलती है।