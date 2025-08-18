दिल्ली-एनसीआर में एयरटेल के बाद अब जियो और Vi का नेटवर्क ठप, कॉलिंग में दिक्कत

  1. हिन्दी समाचार
दिल्ली-NCR में सोमवार से एयरटेल सब्सक्राइबर्स को बड़ी परेशानी का सामना पड़ा है। नेटवर्क में किसी तरह की तकनीकी खामी के चलते मोबाइल से वॉइस कॉल करना संभव नहीं हो पा रहा है। हजारों लोग अपने जरूरी फोन कॉल्स नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनका काम भी प्रभावित हुआ है।

नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में सोमवार से एयरटेल सब्सक्राइबर्स को बड़ी परेशानी का सामना पड़ा है। नेटवर्क में किसी तरह की तकनीकी खामी के चलते मोबाइल से वॉइस कॉल करना संभव नहीं हो पा रहा है। हजारों लोग अपने जरूरी फोन कॉल्स नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनका काम भी प्रभावित हुआ है। अब ऐसी ही शिकायत चुनिंदा जियो और वोडाफोन-आइडिया (Vi) यूजर्स ने भी की है।

सुबह तक सामान्य रूप से काम कर रहा नेटवर्क अचानक दोपहर बाद खराब हो गया। कई सब्सक्राइबर्स ने बताया कि कॉल डायल करने पर बेल तक नहीं जाती और नेटवर्क अपने आप कॉल कट कर देता है। वहीं कुछ लोगों को कॉल कनेक्ट होने में लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इस हालत में सब्सक्राइबर्स बार-बार मोबाइल को रीस्टार्ट करने और नेटवर्क सेटिंग बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समस्या वैसे ही बनी हुई है।

प्लेटफॉर्म्स का डाउन टाइम मॉनीटर करने वाली वेबसाइट Downdetector ने दिखाया है कि एयरटेल के बाद ढेरों Jio और Vi यूजर्स ने भी खामी की शिकायत की है। इन यूजर्स को भी खासकर वॉइस कॉलिंग में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, ज्यादातर Jio और Vi यूजर्स के लिए सेवाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं।

पूरे दिल्ली NCR में आ रही है दिक्कत कंपनी सर्विस सेंटर पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि यह समस्या केवल किसी एक इलाके तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरे नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में फैली हुई है। कर्मचारियों ने साफ किया कि यह किसी सब्सक्रिप्शन की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बड़ी तकनीकी खामी है, जिस पर कंपनी की एक्सपर्ट्स टीम लगातार काम कर रही है। उनका कहना है कि कंपनी की कोशिश इस खराबी को जल्द से जल्द ठीक करने की है, जिससे सब्सक्राइबर्स को राहत मिल सके।

देशभर के जो लोग भी दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले एयरटेल यूजर्स को कॉल कर रहे हैं, वे भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हालांकि वे इंटरनेट की मदद से वॉइस कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग अन्य ऐप्स की मदद से कर सकते हैं।

कंपनी की ओर से आई प्रतिक्रिया एयरटेल ने इस बारे में आधिकारिक बयान जारी किया है। कंपनी ने कहा कि ‘दिल्ली-एनसीआर में हमारे ग्राहकों को पिछले कुछ समय से कॉल करने में दिक्कत आ रही है। इस समस्या का बड़ा हिस्सा ठीक हो चुका है और हमारी टीम बाकी दिक्कत को भी जल्दी ठीक कर रही है। यूजर्स को हुई परेशानी के लिए हमें खेद है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
