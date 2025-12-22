टीम इंडिया में वापसी के बाद अब ईशान किशन को मिली एक और बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली। झारखंड क्रिकेट बोर्ड (Jharkhand Cricket Board) ने आगामी विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। हाल ही में झारखंड़ को पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy) दिलाने वाले कप्तान ईशान किशन (Ishan Kishan) को फिर टीम की कमान सौंपी गई है। विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) 24 दिसंबर से शुरू हो रही है, जिसमें झारखंड अपना पहला मैच अहमदाबाद में कर्नाटक के खिलाफ खेलेगा। किशन के अलावा, झारखंड की इस टीम में कुमार कुशाग्र, अनुकूल रॉय, रॉबिन मिंज, अभिनव शरण और विराट सिंह जैसे नाम भी शामिल हैं।

सैयद मुश्ताक अली में ईशान का प्रदर्शन

सैयद मुश्ताक अली (Syed Mushtaq Ali) में ईशान ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 10 पारियों में 57.44 की औसत से 517 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने दो शतक और दो अर्धशतक लगाए थे। खास बात यह है कि उन्होंने हरियाणा के खिलाफ फाइनल में 101 रनों की मैच-विनिंग पारी खेलकर अपनी टीम को ट्रॉफी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले ईशान को इसका ईनाम मिला और टी20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें टीम इंडिया में शामिल किया गया। उन्हें संजू सैमसन के अलावा दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में भारतीय टीम में जगह दी गई।

अपने चयन पर एक तरफ ईशान के माता-पिता फूले नहीं समा रहे हैं वहीं इस युवा बल्लेबाज ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। ईशान किशन ने भारतीय टीम में अपनी वापसी पर खुशी जाहिर की और कहा कि मैं बहुत खुश हूं। साथ ही, अपनी घरेलू टीम झारखंड के लिए भी बहुत खुश हूं, जिसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए झारखंड की टीम:

ईशान किशन (विकेटकीपर और कप्तान), विराट सिंह, उत्कर्ष सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर और उप-कप्तान), रॉबिन मिंज, अनुकूल रॉय, शरणदीप सिंह, शिखर मोहन, पंकज कुमार (विकेटकीपर), बाला कृष्णा, एमडी कौनैन कुरैशी, शुभ शर्मा, अमित कुमार, मनीषी, अभिनव शरण, सुशांत मिश्रा, विकास सिंह, सौरभ शेखर, राजनदीप सिंह, शुभम सिंह।