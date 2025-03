Sonakshi played her first Holi without Zaheer: जहीर से शादी के बाद सोनाक्षी ने अकेले ही सेलिब्रेट की होली, ट्रोल होने पर दिया ये जवाब...

Sonakshi played her first Holi without Zaheer: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) की जहीर के साथ शादी के बाद अपनी पहली होली अकेले ही खेली। जिसके बाद वह ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। जिसका सोनाक्षी ने ऐसा जबाव दिया की ट्रोलर्स की बोलती ही बंद हो गई। सोनाक्षी सिन्हा ने खूबसूरत तस्वीरों की सीरीज पोस्ट की है, जिसमें उनके चेहरे और हाथ होली के रंगों से सने हुए दिखाई दे रहे हैं।

इन प्यारी तस्वीरों में एक्ट्रेस काफी खुश लग रही हैं। अपने कैप्शन में उन्होंने फैंस को होली की शुभकामनाएं दीं। साथ ही ट्रोल्स को मुंह तोड़ जवाब देते हुए लिखा, ‘होली है!!! रंग बरसाओ, खुशियां मनाओ!! हैप्पी होली मेरे दोस्तों, जटाधारा के शूट से।’ सोनाक्षी ने अपने कैप्शन में आगे लिखा, ‘कमेंट में थोड़ा आराम करो… @ iamzahero मुंबई में है और मैं शूट पर हूं इसलिए साथ में नहीं है… ठंडा पानी डालो सर पे।’

एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर जो होली सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की हैं, इनमें वे व्हाइट कलर का आउटफिट पहने दिख रही हैं।आपको बता दें कि हाल ही में सोनाक्षी ने दूसरे धर्म में शादी करने को लेकर कहा था कि दोनों एक दूसरे के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब होली पर सोनाक्षी ने अकेले की सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की तो वो ट्रोल हो गईं।

उनका कमेंट सेक्शन पर अधिकतर लोगों ने ये लिखा कि होली की जगह रमजान सेलिब्रेट करो। इसके साथ ही फोटोज में जहीर के मिसिंग होने पर सोनाक्षी को जमकर ट्रोल किया। सोनाक्षी ने ट्रोलर्स को लताड़ा है।