एआई आपको कर रहा गुमराह, अमेरिकी सांसदों ने उठाया मुद्दा

एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमे कई जगह फायदे तो पहुंचा रहा है, लेकिन उससे अधिक हमें नुकसान पहुंचा रहा है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, कई लोग एआई चैटबोट को अपना दोस्त बना चुके हैं। एआई बच्चों से लगातार रोमांटिक बात कर रहा है वहीं झटपट सभी सवालों के जवाब दे देता है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमे कई जगह फायदे तो पहुंचा रहा है, लेकिन उससे अधिक हमें नुकसान पहुंचा रहा है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, कई लोग एआई चैटबोट को अपना दोस्त बना चुके हैं। एआई बच्चों से लगातार रोमांटिक बात कर रहा है वहीं झटपट सभी सवालों के जवाब दे देता है। क्या वह जवाब सहीं है यह तय करने वाला कोई नहीं है। इसकों लेकर अमेकिरा के संसद में भी सवाल उठना शुरू हो गया है। एक मामले को लेकर मेटा का एआई चैटबॉट विवादों में घिर गया है।

बता दे कि मेटा ने हाल ही 200 पेज की पॉलिसी जारी की है। कंपनी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेटा का एआई न सिर्फ झूठी जानकारी बना सकता है बल्कि बच्चों से रोमांटिक चैट करने में भी माहिर है। इस मुद्दे को लेकर अब अमेरिका के कई सांसदों ने मेटा कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिकी सांसद जोश हॉली ने मेटा कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। जोश ने अपने पत्र में पूछा, क्या मेटा का एआई टूल बच्चों से संवेदनशील बातें, धोखाधड़ी समेत आपराधिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं सांसद मेटा एआई चैटबॉट पर मेडिकल से जुड़ी झूठी जानकारी देने और नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। अमेरिकी सांसद मार्शा ब्लैकबर्न ने भी मेटा के खिलाफ इस जांच का समर्थन किया है। फेमस सिंगर नील यंग ने मेटा की इस पॉलिसी का विरोध करते हुए फेसबुक छोड़ दिया है।

