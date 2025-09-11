Delhi AIIMS: सुसाइड को रोकने के लिए एम्स ने उठाया बड़ा कदम , Launch किया स्पेशल App

आज कल सुसाइड के केस इतने बढ़ गए हैं जो की चिंता का विषय है । ये प्रॉबलम खासकर स्टूडेंटस मेन देखे जा रहे हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के मौके पर एम्स, दिल्ली ने ‘नेवर अलोन’ नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मेंटल हेल्थ और वेलनेस प्रोग्राम शुरू किया है।

एप को कैसे डिजाइन किया गया?

बता दें कि इस ऐप को कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में सुसाइडल टेंडेंसी को कम करने के साथ-साथ मेंटल हेल्थ से जुड़ी प्रॉबलम को कम करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। एम्स दिल्ली के मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने बताया कि ये ऐप स्क्रीनिंग, इंटर्वेंशन और पोस्ट इंटर्वेंशन के फॉलो अप पर फोकस करता है।

24×7 अवेलेबल मदद

नेवर अलोन वेब-बेस्ड, हाइली सिक्योर्ड ऐप है। ये ऐप आपके लिए व्हाट्सऐप के जरिए 24×7 उपलब्ध है। स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेंटल हेल्थ और वेलनेस से जुड़े कंसल्टेशन मिल सकते हैं। कंसल्टेशन्स के लिए वर्चुअल और ऑफलाइन, दोनों तरह की सुविधाएं अवेलेबल।

पॉकेट फ्रेंडली ऐप

डॉक्टर ने बताया कि इस ऐप के जरिए प्रदान की जाने वाली बेसिक मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग व्यक्तिगत और सुरक्षित है। ये मॉडल इतना ज्यादा किफायती है कि इसकी लागत प्रति छात्र प्रति दिन केवल 70 पैसे है। इस मॉडल का लाभ उठाने के लिए एम्स-दिल्ली से संपर्क करना होगा। इस पूरा फाइदा उठाने के लिए आपको मेंबरशिप लेनी होगी। देश भर के सभी एम्स संस्थानों को ये सेवा निःशुल्क मिलेगी।