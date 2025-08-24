Asian Shooting Championship: ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 50 मीटर थ्री-पॉइंटर में जीता गोल्ड, चैन और अखिल पदक से चूके

16th Asian Shooting Championship: भारत ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में एक और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने 50 मीटर थ्री-पॉइंटर में 462.5 अंकों के साथ गोल्ड मेडल जीता हैं। वहीं, चैन सिंह और अखिल श्योराण क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर रहे।

भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोज़िशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तोमर ने शुरू से ही इस स्पर्धा में दबदबा बनाए रखा और लगभग पूरे समय बढ़त बनाए रखी। शुरुआत में उनकी नीलिंग पोज़िशन शानदार थी, लेकिन प्रोन में उनकी सीरीज़ उतनी ऊँची नहीं थी जितनी उम्मीद की जा सकती थी। फिर भी, उन्होंने बढ़त बनाए रखी।

जब ऐश्वर्य स्टैंडिंग राउंड में 1.5 से ज़्यादा अंकों की बढ़त के साथ उतरे, तो उन्हें बस 10 सेकंड में निरंतरता दिखाने की ज़रूरत थी, और उन्होंने ऐसा ही किया, और अंततः गोल्ड मेडल जीत लिया। चीनी निशानेबाज झाओ वेन्यू (Zhao Wenyu) ने सिल्वर और जापान के नाओया ओकाडा (Naoya Okada) ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।