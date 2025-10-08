आजम खान का हाथ पकड़ अखिलेश यादव ने घर में की एंट्री, समर्थक बोले-दिल का रिश्ता है जो टूटने वाला नहीं है

  1. हिन्दी समाचार
सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) बुधवार दोपहर बाद रामपुर पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर जौहर यूनिवर्सिटी (Johar University) परिसर में उतरा। इसके बाद वह सीधे आजम खान (Azam Khan) के घर पहुंचे। लगभग तीन साल बाद अखिलेश यादव की आजम खान से आमने-सामने मुलाकात हो रही है।

2025-10-08

लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) बुधवार दोपहर बाद रामपुर पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर जौहर यूनिवर्सिटी (Johar University) परिसर में उतरा। इसके बाद वह सीधे आजम खान (Azam Khan) के घर पहुंचे। लगभग तीन साल बाद अखिलेश यादव की आजम खान से आमने-सामने मुलाकात हो रही है। उनके पहुंचते ही यूनिवर्सिटी के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई। पुलिस ने मीडिया कर्मियों को आजम के घर के बाहर ही रोक दिया है। अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) का काफिला जौहर यूनिवर्सिटी (Johar University) पहुंचा तो सपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला।

कार्यकर्ताओं की भीड़ नारे लगाती रही। जिले के सपा जिलाध्यक्ष समेत तमाम वरिष्ठ नेता पहले से ही यूनिवर्सिटी परिसर में मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन मंगलवार से ही सतर्क था। जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान (Azam Khan)  के घर के आसपास कई थानों की पुलिस तैनात की गई है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार मौके पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। खुफिया विभाग ने भी इलाके में निगरानी बढ़ा दी है।

सूत्रों के अनुसार, अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav)  और आजम खान (Azam Khan) के बीच यह मुलाकात करीब एक घंटे तक चलेगी। दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से चल रहे गिले-शिकवे दूर करने और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

साथ ही अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav)  आजम खान (Azam Khan) की सेहत का हालचाल भी जानेंगे। प्रशासन ने अखिलेश यादव की सुरक्षा के लिए तीन मजिस्ट्रेट और सीओ स्तर के अधिकारी तैनात किए हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आजम खान के मोहल्ले की ओर जाने वाले कई रास्तों और दुकानों को बंद करा दिया गया है। सपा कार्यकर्ताओं में अखिलेश यादव के दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह है।

रामपुर में अखिलेश से मिलेंगे सपाई, दफ्तर प्रकरण पर होगी चर्चा

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के पदाधिकारी बुधवार को रामपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav)  से मुलाकात कर जिला कार्यालय विवाद पर उनके साथ चर्चा करेंगे। सपा को कार्यालय खाली करने के लिए प्रशासन ने चार दिनों की मोहलत दी ही हुई है जिसे लेकर सपाइयों में गहरा अंसतोष है।

जिलाध्यक्ष जयवीर यादव (District President Jaiveer Yadav) के अनुसार पार्टी कार्यालय विवाद को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि बुधवार को रामपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (District President Jaiveer Yadav)  से पूरी जानकारी साझा की जाएगी और उनके निर्देशों के अनुसार आगे की रणनीति तय की जाएगी। रामपुर में जिलाध्यक्ष जयवीर यादव (District President Jaiveer Yadav)  के अलावा जिला महासचिव, कोषाध्यक्ष, महिला सभा की अध्यक्ष और युवा प्रकोष्ठ के कई पदाधिकारी भी जाएंगे जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सीधा रिपोर्ट करेंगे।

