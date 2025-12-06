‘धुरंधर’ के रहमान डकैत बन अक्षय खन्ना छाये, सोशल मीडिया पर हो रही है जमकर तारीफ

  1. हिन्दी समाचार
फिल्म 'धुरंधर' (Film "Dhurandhar") 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होते ही छा गई है, जिसमें रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर माधवन जैसे बैहतरीन स्टार्स हैं। फिल्म में हर किसी ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है, लेकिन सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना (Akshay Khanna) अपने काम के लिए खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। फिल्म ‘धुरंधर’ (Film “Dhurandhar”) 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होते ही छा गई है, जिसमें रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर माधवन जैसे बैहतरीन स्टार्स हैं। फिल्म में हर किसी ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है, लेकिन सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना (Akshay Khanna) अपने काम के लिए खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना (Akshay Khanna) ने रहमान डकैत (Dacoit Rehman) का किरदार निभाया है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। मूवी में उनकी दमदार एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना (Akshay Khanna) ने इस नेगेटिव रोल इतने बेहतरीन तरीके से प्ले किया है कि आप सिनेमाघरों से बाहर आने के बाद भी उसे भूल नहीं पाएंगे।

रहमान डकैत बन छाए अक्षय खन्ना

अक्षय खन्ना (Akshay Khanna) फिल्म इंडस्ट्री के वो बेहतरीन एक्टर है, जिन्होंने अपने करियर में हर तरह का रोल किया है और सभी में फिट बैठे हैं। उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत हीरो के तौर पर की थी, लेकिन असली पहचान अब जाकर मिल रही है। लोग उनके किरदार और काम की बात करते हैं। एक्टर अक्षय खन्ना (Akshay Khanna) को ‘धुरंधर’ में अपनी परफॉर्मेंस के लिए बहुत तारीफें मिल रही हैं। इस स्पाई थ्रिलर में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं और इसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। थिएटर में फिल्म देखने वाले कई दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अक्षय की परफॉर्मेंस पर खास ध्यान खींचा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी क्राइम लॉर्ड और पॉलिटिशियन रहमान डकैत का रोल किया है। वह फिल्म में एक मेन विलेन हैं।

अक्षय खन्ना ने हर सीन में सच में कमाल कर दिया!

एक यूजर ने लिखा, ‘अक्षय खन्ना (Akshay Khanna) में A का मतलब है AURA। जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस धुरंधर।’ दूसरे ने कहा, ‘सच कहूं तो धुरंधर में अक्षय खन्ना (Akshay Khanna) एक अलग ही लेवल पर थे। एक टेंशन वाला खुशी का पल आता है जो खत्म होता है और वह आराम से कहते हैं ‘वूऊऊ’। उन्होंने हर सीन में सच में कमाल कर दिया!’

एक फैन ने कहा, ‘क्या हम 2025 को अक्षय खन्ना (Akshay Khanna) सर का साल घोषित कर सकते हैं। छावा में जबरदस्त और फिर धुरंधर में तो और भी कमाल कर दिया। क्या परफॉर्मेंस थी!’

