अक्षय खन्ना ने इस कारण छोड़ा दृश्यम 3, अजय की फिल्म से बाहर हुए ‘रहमान डकैत ?

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना इन दिनो अपनी फिल्म धुरंधर से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। वहीं, फिल्म में ‘रहमान डकैत’ बनने वाले अक्षय खन्ना का एंट्री सॉन्ग भी इस समय सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। एक तरफ जहां अक्षय खन्ना ‘धुरंधर’ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. वहीं, इस बीच खबर आई कि अजय देवगन की फिल्म ‘दृश्यम 3’ में अक्षय खन्ना नहीं होंगे। आइए जानते हैं कि अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 में काम करने से मना कर दिया है।

‘दृश्यम 3’ में नहीं होंगे अक्षय खन्ना

अक्षय खन्ना ने अजय देवगन की फिल्म ‘दृश्यम 2’ में अपने काम से सभी को हैरान कर दिया था। फिल्म देखने के बाद आडियन्स उनकी खूब तारीफ कर रही है । हाल ही में मेकर्स ने फिल्म ‘दृश्यम 3’ का एक अनाउंसमेंट वीडियो टीजर रिलीज किया था। इसके बाद से ही फैंस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड थे. लेकिन इसी बीच अक्षय खन्ना के फिल्म छोड़ने की खबर सामने आ गई।

अक्षय खन्ना ने क्यों छोड़ी ‘दृश्यम 3’?

मिली जानकारी के मुताबिक फिल्म के मेकर्स के साथ अक्षय खन्ना की फीस को लेकर बात नहीं बनी, इसलिए एक्टर ने फिल्म से बाहर होने का फैसला किया है। बॉलीवुड मशीन की रिपोर्ट के अनुसार, अक्षय खन्ना ने ‘धुरंधर’ की सफलता के बाद अपनी फीस बढ़ा दी है. इसलिए ‘दृश्यम 3’ में काम करने के लिए अक्षय ने ज्यादा फीस की डिमांड की। इसके साथ ही अक्षय ने अपने ऑन-स्क्रीन लुक में भी कुछ बदलाव की मांग की, जिसको लेकर एक्टर और मेकर्स के बीच में सहमति नहीं बन पाई और अक्षय ने फिल्म से पल्ला झाड़ लिया । हालांकि, इसको लेकर अभी अक्षय या उनकी टीम की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है।

‘दृश्यम 3’ की रिलीज डेट

अजय देवगन की फिल्म ‘दृश्यम 3’ के टीजर के साथ-साथ रिलीज डेट भी सामने आ गई है। ये फिल्म अगले साल 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन, रजत कपूर और कई जाने-माने एक्टर्स अहम रोल में हैं।