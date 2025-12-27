फीस की मांग पर अक्षय खन्ना पर भड़के ‘दृश्यम 3’ के मेकर्स , बोले- ‘उनकी सोलो फिल्म नहीं कमा पाएगी 50 करोड़

धुरंधर फिल्म को लेकर लाइमलाइट में बने रहने वाले अभिनेता अक्षय खन्ना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है । इस फिल्म में उन्होंने रहमान डकैत का निगेटिव रोल किया है, जिसकी काफी तारीफ हो रही है. इसी बीच अक्षय खन्ना के नाम एक विवाद जुड़ गया है. दरअसल, हाल ही में खबर आई थी कि उन्होंने फिल्म ‘दृश्यम 3’ (Drishyam 3) को छोड़ दिया है और इसकी वजह फीस है. अब फिल्म ‘दृश्यम 3’ के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने एक इंटरव्यू के दौरान अक्षय खन्ना की डिमांड को लेकर बड़े खुलासे किए हैं और लीगल एक्शन लेने की बात कही है। तो चलिये जानते हैं की क्या है पूरा मामला

‘अक्षय खन्ना ने विग लगाने की कर दी डिमांड‘

फिल्म दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने बताया है कि वह अक्षय खन्ना को लीगल नोटिस भेजने वाले हैं। साथ ही कन्फर्म कर दिया है कि फिल्म में एक्टर जयदीप अहलावत को कास्ट कर लिया है। वहीं बातचीत के दौरान कुमार मंगत पाठक का अक्षय खन्ना पर गुस्सा फूटा है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि अक्षय खन्ना फिल्म ‘दृश्यम 3’ से बाहर हो चुके हैं और इसकी वजह फीस है। इसके साथ ही बताया कि अक्षय खन्ना के साथ एग्रीमेंट साइन किया था और बातचीत के बाद उनकी फीस तय की गई थी. इसके बाद उन्होंने डिमांड की वह फिल्म में विग पहनना चाहते हैं। अक्षय खन्ना की इस डिमांड पर फिल्म के डायेरक्टर अभिषेक पाठक ने उनसे कहा कि ये प्रैक्टिल नहीं है और ये फिल्म ‘दृश्यम 3’ की कंटिन्यूटी को तोड़ देगा। उन्होंने फिल्म फिल्म ‘दृश्यम 2’ में बिना विग के काम किया था।

जब अक्षय खन्ना कुछ नहीं थे तब उनके साथ फिल्म बनाई‘

कुमार मंगत पाठक ने आगे कहा, ‘कुछ चमचों ने उन्हें सलाह दी कि विग पहनने पर अच्छे नजर आएंगे, जिसके बाद से उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी. आखिरकार अभिषेक पाठक मान गए थे लेकिन अक्षय खन्ना ने कह दिया कि वह अब फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं.’ कुमार मंगत पाठक ने कहा, ‘जब अक्षय खन्ना कुछ नहीं था तब उनके साथ फिल्म ‘सेक्शन 375’ बना थी. तब कई लोगों ने उनके साथ काम ना करने की बात कही थी. उनकी एनर्जी सेट पर टॉक्सिक है. उसे पहचान दिलाने वाली फिल्म ‘सेक्शन 375’ है, जिसके बाद फिल्म ‘दृश्यम 2′ का ऑफर दिया. यही वो फिल्म जिसके बाद उन्हें कई मूवीज के लिए अप्रोच किया गया, नहीं तो वो 3-4 साल से घर पर ही बैठा था.’

‘अक्षय खन्ना को लगता है कि वो सुपरस्टार बन गए‘

कुमार मंगत पाठक ने कहा, ‘अक्षय खन्ना के सिर पर कामयाबी चढ़ गई है. एक्टर ने कहा कि धुरंधर मेरी वजह से चल रही है. मैंने उनसे कहा कि धुरंधर के फेवर में कई फैक्टर काम आए हैं. उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि फिल्म ‘दृश्यम 3’ में अजय देवगन लीड रोल में हैं, फिल्म ‘छावा’ में विक्की कौशल लीड रोल में थे और फिल्म ‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह की लीड रोल में हैं. अगर वो आज भी कोई सोलो फिल्म करेंगे तो भारत में 50 करोड़ रुपये भी नहीं कमा पाएगी.’ फिल्म ‘दृश्यम 3’ के प्रोड्यूसर ने कहा, ‘अक्षय खन्ना को लगता है कि वो सुपरस्टार बन गए हैं. अगर ऐसा है कि तो किसी स्टूडियो के पास जाओ और सुपरस्टार बजट वाली फिल्म बनाने की कोशिश करो. उस फिल्म को ग्रीनलाइट कौन देता है ये देखने वाली बात होगी. कुछ एक्टर मल्टीस्टारर फिल्म करते हैं और हिट होने के बाद उन्हें लगता है कि वो सुपरस्टार बन गए हैं.’

‘अक्षय खन्ना को दे दिया था एडवांस‘

फिल्म ‘दृश्यम 3’ के प्रोड्यूसर ने आगे कहा, ‘अक्षय खन्ना ने अलीबाग के फार्महाउस में स्क्रिप्ट सुनी थी और उन्हें पसंद आई थी. उन्होंने कहा था कि ये 500 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्म है और पहले ऐसी स्क्रिप्ट नहीं सुनी. उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक पाठक को गले लगाया. इसके बाद फीस पर बात फाइनल हुई और उन्होंने एग्रीमेट पर साइन किए और उन्हें एडवांस भी दिया गया था. उनके कपड़ों के डिजाइर को भी पैसा जा चुके थे लेकिन 10 दिन पहले उन्होंने काम करने से मना कर दिया. लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता है कि वह फिल्म में हैं या नही. जयदीप अहलावत को उनकी जगह फाइनल कर लिया गया है. ईश्वर की कृपा से अक्षय खन्ना से बेहतर एक्टर मिल गया है लेकिन उनके रवैये से नुकसान हुआ है.