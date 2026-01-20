Amazon Echo Show 11 : अमेज़न इको शो 11 और इको शो 8 जेन 4 भारत में लॉन्च , स्मार्ट होम का नया सेंटर तैयार

Amazon Echo Show 11 : Amazon India ने हाल ही में दो नए स्मार्ट होम डिवाइस लॉन्च किए हैं। अमेजन ने भारत में अपने नए Echo Show 11 और चौथी जनरेशन के Echo Show 8 को लॉन्च किया है। नए मॉडल बड़े और बेहतर डिस्प्ले, दमदार ऑडियो और एडवांस स्मार्ट होम फीचर्स के साथ आते हैं। दोनों में नया डिज़ाइन और Alexa द्वारा संचालित स्मार्ट होम फ़ीचर्स दिए गए हैं। ये नए डिवाइस उन उपयोगकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो बड़ी स्क्रीन, बेहतर साउंड क्वालिटी और अपने कनेक्टेड होम पर अधिक नियंत्रण चाहते हैं।

दोनों स्मार्ट डिस्प्ले में एज-टू-एज ग्लास स्क्रीन और पतले बेज़ल हैं, जो इन्हें आधुनिक लुक देते हैं और भारत में बिकने वाले पिछले इको शो मॉडलों की तुलना में अधिक स्क्रीन स्पेस प्रदान करते हैं। इको शो 11 में 11 इंच का डिस्प्ले है, जबकि इको शो 8 में 8.7 इंच की स्क्रीन है। अमेज़न का कहना है कि नया डिज़ाइन रोज़मर्रा के उपयोग में देखने के आराम को बढ़ाता है, चाहे उपयोगकर्ता वीडियो देख रहे हों, रेसिपी देख रहे हों या वीडियो कॉल कर रहे हों।



कीमत

भारत में Echo Show 11 की कीमत 26,999 रुपये रखी गई है, जबकि Echo Show 8 Gen 4 की कीमत 23,999 रुपये है। दोनों डिवाइस Graphite और Glacier White कलर में Amazon.in, Flipkart और Reliance Digital व Croma जैसे ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध हैं।

चिप

Echo Show 11 और Echo Show 8 के केंद्र में Amazon की विशेष AZ3 Pro चिप है, जो तेज़ प्रतिक्रिया और बेहतर प्रदर्शन प्रदान करती है। ये डिवाइस एक नए Omnisense सेंसर प्लेटफॉर्म पर भी चलते हैं, जो 13-मेगापिक्सल कैमरा, ऑडियो इनपुट, अल्ट्रासाउंड, गति और तापमान का पता लगाने और वाई-फाई सिग्नल सहित कई सेंसरों का मिश्रण है।

टच और वॉइस कंट्रोल

इसमें कैमरा, माइक्रोफोन, अल्ट्रासाउंड और Wi-Fi रडार जैसे सेंसर शामिल हैं, जिससे Alexa कमरे की स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाती है। यूजर ऐसे रूटीन सेट कर सकते हैं, जिसमें कमरे में आते ही लाइट्स ऑन हो जाएं या तापमान बढ़ने पर फैन या AC चालू हो जाए। टच और वॉइस कंट्रोल के जरिए कैलेंडर मैनेज करना, शॉपिंग लिस्ट बनाना और कुकिंग के दौरान रेसिपी पूछना भी आसान हो जाता है।

ऑटो-फ्रेमिंग और नॉइज़ रिडक्शन

वीडियो कॉलिंग और घर की निगरानी के लिए, Echo Show 11 और Echo Show 8 में ऑटो-फ्रेमिंग और नॉइज़ रिडक्शन के साथ 13-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। उपयोगकर्ता दोस्तों और परिवार से साफ़ वीडियो कॉल कर सकते हैं, ड्रॉप इन फ़ीचर का उपयोग करके अपने प्रियजनों का हालचाल जान सकते हैं, या संगत सुरक्षा कैमरों और वीडियो डोरबेल से लाइव फ़ीड एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं।