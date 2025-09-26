Video-इस हॉलीवुड एक्टर के साथ वन नाइट स्टैंड चाहती हैं अमीषा पटेल, उनका यह बयान सुनकर फैंस रह गए हैरान

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Bollywood Actress Ameesha Patel) ने हाल ही में अपने दिल का एक राज खोला है, जिसने सभी को चौंका दिया है। 50 साल की उम्र में भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने बताया कि उन्हें आज भी शादी के प्रस्ताव मिलते हैं। कई बार तो उनसे आधी उम्र के पुरुष भी उनके दीवाने हो जाते हैं, लेकिन उनका दिल सिर्फ एक हॉलीवुड स्टार पर अटका है और वह हैं टॉम क्रूज (Tom Cruise) ।

टॉम क्रूज हैं अमीषा का पुराना क्रश

अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने इंटरव्यू में कहा कि वह बचपन से ही टॉम क्रूज (Tom Cruise) की फैन रही हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं बचपन से टॉम क्रूज (Tom Cruise) को पसंद करती हूं। अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या मैं उनके साथ एक रात बिता सकती हूं, तो हां, मैं ऐसा कर सकती हूं। यह बयान सुनकर उनके फैंस हैरान रह गए, क्योंकि अमीषा आमतौर पर अपनी निजी जिंदगी को लेकर इतनी खुलकर बात नहीं करतीं।

हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज ही हैं उनके सपनों के हीरो

अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने ‘गदर’ में सनी देओल (Sunny Deol) के साथ अपनी शानदार केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीता था और ‘कहो ना प्यार है’ में ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) के साथ उनकी जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया, लेकिन जब बात दिल की आई, तो अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने साफ कहा कि न सनी देओल (Sunny Deol) , न ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) , बल्कि हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज (Hollywood superstar Tom Cruise) ही उनके सपनों के हीरो हैं।

अमीषा की बेबाकी ने मचाया हंगामा

अमीषा पटेल (Ameesha Patel) का यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। उनके फैंस इस बात पर हैरान हैं कि वह अपने सिद्धांतों को टॉम क्रूज के लिए छोड़ने को तैयार हैं। अमीषा पटेल (Ameesha Patel) की इस बेबाकी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह न केवल अपनी खूबसूरती बल्कि अपने बिंदास अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं।