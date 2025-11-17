टैरिफ वार के बीच भारत और अमेरिका के बीच हुई बड़ी डील, यूएसए से आयात की जाएगी एलपीजी गैस

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) के भारत पर भारी भरकम टैरिफ (Tariff) लगाने के बाद सोमवार को भारत और अमेरिका के बड़ी डील साइन हुई है। भारत अब अमेरिका से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (liquefied petroleum gas) खरिदने जा रहा है। एक साल के लिए यह डील साइन की गई है। इसकी जानकारी खुद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri) ने सोमवार को दी ।

A historic first! One of the largest and the world's fastest growing LPG market opens up to the United States. In our endeavour to provide secure affordable supplies of LPG to the people of India, we have been diversifying our LPG sourcing. In a significant development,… — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) November 17, 2025

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri) ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर एक पोस्ट साझा करते हुए बताया कि देश की जनता को सस्ती और सुरक्षित एलपीजी गैस मिलने जा रही है। भारत एलपीजी बाजारों (lpg markets) में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है और एलपीजी के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। भारत का एलपीजी बाजार अब संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America) के लिए खुल गया है। भारत सरकार अपने एलपीजी सोर्सिंग (LPG Sourcing) का डायवर्सिफिकेशन (Diversification) कर रहे हैं। भारत​ कि पीएसयू तेल कंपनियों (psu oil companies) ने 2.2 एमटीपीए एलपीजी का आयात अमेरिका से करेगी। इस आयात एक वर्ष का लगभग दस प्रतिशत है। पेट्रोलिया और प्राकृतिक मंत्री ने बताया कि अमेरिका के गल्फ कोस्ट से एलपीजी मिलेगी।