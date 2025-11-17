  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. टैरिफ वार के बीच भारत और अमेरिका के बीच हुई बड़ी डील, यूएसए से आयात की जाएगी एलपीजी गैस

टैरिफ वार के बीच भारत और अमेरिका के बीच हुई बड़ी डील, यूएसए से आयात की जाएगी एलपीजी गैस

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने के बाद सोमवार को भारत और अमेरिका के बड़ी डील साइन हुई है। भारत अब अमेरिका से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस खरिदने जा रहा है। एक साल के लिए यह डील साइन की गई है। इसकी जानकारी खुद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को दी ।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) के भारत पर भारी भरकम टैरिफ (Tariff) लगाने के बाद सोमवार को भारत और अमेरिका के बड़ी डील साइन हुई है। भारत अब अमेरिका से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (liquefied petroleum gas) खरिदने जा रहा है। एक साल के लिए यह डील साइन की गई है। इसकी जानकारी खुद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri)  ने सोमवार को दी ।

पढ़ें :- पंडित जवाहर लाल नेहरू का जिक्र कर डोनाल्ड ट्रंप को घेरा, नवनिर्वा​चित मेयर जोहरान ममदानी ने जीत के भाषण में जानें क्या कहा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri) ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर एक पोस्ट साझा करते हुए बताया कि देश की जनता को सस्ती और सुरक्षित एलपीजी गैस मिलने जा रही है। भारत एलपीजी बाजारों (lpg markets) में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है और एलपीजी के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। भारत का एलपीजी बाजार अब संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America) के लिए खुल गया है। भारत सरकार अपने एलपीजी सोर्सिंग (LPG Sourcing) का डायवर्सिफिकेशन (Diversification) कर रहे हैं। भारत​ कि पीएसयू तेल कंपनियों (psu oil companies) ने 2.2 एमटीपीए एलपीजी का आयात अमेरिका से करेगी। इस आयात एक वर्ष का लगभग दस प्रतिशत है। पेट्रोलिया और प्राकृतिक मंत्री ने बताया कि अमेरिका के गल्फ कोस्ट से एलपीजी मिलेगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

शेख हसीना के बेटे बोले- मेरी मां भारत में सुरक्षित, मुझे पहले से पता है कि उनकी मां को दी जाएगी मौत की सजा

शेख हसीना के बेटे बोले- मेरी मां भारत में सुरक्षित, मुझे पहले...

विदेश मंत्री एस जय शंकर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ करेंगे बैठक, राजनीतिक संचार पर होगी चर्चा

विदेश मंत्री एस जय शंकर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ...

आरएसएस के सांस्कृतिक महोत्सव में आज गायक शंकर महादेवन देंगे प्रस्तुति

आरएसएस के सांस्कृतिक महोत्सव में आज गायक शंकर महादेवन देंगे प्रस्तुति

टैरिफ वार के बीच भारत और अमेरिका के बीच हुई बड़ी डील, यूएसए से आयात की जाएगी एलपीजी गैस

टैरिफ वार के बीच भारत और अमेरिका के बीच हुई बड़ी डील,...

PM Kisan 21st Installment : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त इस तारीख को होगी जारी, किसानों का इंतजार हुआ खत्म

PM Kisan 21st Installment : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त...

VIDEO : AAP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर साधा निशाना, पूछा-बिहार में NDA के जीत के हीरो कौन?

VIDEO : AAP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर साधा निशाना,...