Lucknow Update : बंथरा में 11वीं की छात्रा संग गैंगरेप, बाग में टहलते समय चार युवकों ने की वारदात

लखनऊ के बंथरा से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। चार युवकों ने बाग में अपने दोस्त के साथ टहल रही 17 वर्षीय किशोरी को खींच लिया। विरोध करने पर दोस्त को मार-पीटकर भगा दिया।इसके बाद चारों ने किशोरी से दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपियों ने किशोरी को परिवार सहित जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता के घरवालों की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज आरोपितों की तलाश कर रही है।

बंथरा के डीसीपी के मुताबिक युकती कक्षा 11 की छात्रा है जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है। किशोरी शनिवार की दोपहर अपनी बहन के ससुराल गई थी। वहां पर वह एक परिचित युवक से बातचीत करते हुए बाग में चली गई। इसी दौरान आसपास रहने वाले चार युवक पहुंचे और किशोरी के साथ टहल रहे युवक को मारने लगे।ऐसे में किशोरी वहां से जाने लगी तो युवकों ने उसे पकड़ लिया और मारने लगे। यही नहीं, पिटाई के बाद आरोपितों ने किशोरी से दुष्कर्म किया और धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। किशोरी घर पहुंची और घटना की जानकारी घरवालों को दी। सामूहिक दुष्कर्म की सूचना मिलते ही डीसीपी और एडीसीपी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे।

पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा और पिता की तहरीर पर सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया। डीसीपी ने बताया की आरोपियों के नाम और फोटो उन्हें चिह्नित भी कर लिया गया है। इसके आधार पर पुलिस टीम ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस गांव के आसपास दबिश दे रही है। बता दें की डीसीपी ने बताया की जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।